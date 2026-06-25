Brasil vs. Japón: día y hora en Guatemala del partido por un puesto en los octavos del Mundial 2026

Fútbol Internacional

Brasil vs. Japón: día y hora en Guatemala del partido por un puesto en los octavos del Mundial 2026

Brasil y Japón se enfrentan el lunes 29 de junio por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos del torneo.

Raúl Barreno C.

|

time-clock

GR5227. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Jugadores de Japón celebran un gol de Daizen Maeda este jueves, durante un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Japón y Suecia en el estadio AT&T Stadium en Dallas (EE.UU.). EFE/ Mariscal

Jugadores de Japón celebran un gol de Daizen Maeda este 25 de junio durante el partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Suecia en el estadio AT&T Stadium en Dallas (EE.UU.). Foto Prensa Libre: EFE.

La selección japonesa llega invicta tras superar la fase de grupos, mientras que Brasil afrontará el duelo como uno de los favoritos al título. El ganador avanzará a los octavos de final.

Japón aseguró el segundo lugar del Grupo F después de empatar 1-1 con Suecia en la última jornada. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu cerró la fase de grupos sin conocer la derrota, con una victoria y dos empates.

El encuentro frente a los suecos estuvo marcado por la igualdad. Daizen Maeda adelantó a los japoneses al minuto 56, pero Anthony Elanga igualó el marcador seis minutos después. En el tramo final, el guardameta Zion Suzuki fue decisivo con varias intervenciones que permitieron a los Samuráis Azules conservar el empate y asegurar la clasificación.

LECTURAS RELACIONADAS

GR5120. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Nathan Ake (d) de Países Bajos reacciona este jueves, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Túnez y Países Bajos en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Países Bajos derrota a Túnez y clasifica como líder del Grupo F en el Mundial 2026

chevron-right
GR5120. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- La arbitra Katia García (i) dirige este jueves, un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Túnez y Países Bajos en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Quién es Katia Itzel García, la árbitra mexicana que hizo historia en el Túnez vs. Países Bajos del Mundial 2026

chevron-right

Con ese resultado, Japón terminó segundo del Grupo F, por detrás de Países Bajos, y quedó emparejado con Brasil, que avanzó como líder de su grupo y es considerado uno de los principales candidatos al título.

¿Cuándo juegan Brasil y Japón?

El partido se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston y con capacidad para más de 72 mil espectadores.

El encuentro comenzará a las 11 horas de Guatemala.

Un duelo con un antecedente alentador

Aunque Brasil parte como favorito, Japón afronta el compromiso con confianza. La selección asiática ya derrotó 3-2 a la Canarinha en un partido amistoso disputado en octubre, un antecedente que alimenta la expectativa de cara al choque por un lugar en los octavos de final.

El ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Mundial 2026 Neymar Octavos de final Selección de Brasil Selección de Japón Vinicius Júnior 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM