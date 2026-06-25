Brasil vs. Japón: día y hora en Guatemala del partido por un puesto en los octavos del Mundial 2026

La selección japonesa llega invicta tras superar la fase de grupos, mientras que Brasil afrontará el duelo como uno de los favoritos al título. El ganador avanzará a los octavos de final.

Japón aseguró el segundo lugar del Grupo F después de empatar 1-1 con Suecia en la última jornada. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu cerró la fase de grupos sin conocer la derrota, con una victoria y dos empates.

El encuentro frente a los suecos estuvo marcado por la igualdad. Daizen Maeda adelantó a los japoneses al minuto 56, pero Anthony Elanga igualó el marcador seis minutos después. En el tramo final, el guardameta Zion Suzuki fue decisivo con varias intervenciones que permitieron a los Samuráis Azules conservar el empate y asegurar la clasificación.

Con ese resultado, Japón terminó segundo del Grupo F, por detrás de Países Bajos, y quedó emparejado con Brasil, que avanzó como líder de su grupo y es considerado uno de los principales candidatos al título.

¿Cuándo juegan Brasil y Japón?

El partido se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston y con capacidad para más de 72 mil espectadores.

El encuentro comenzará a las 11 horas de Guatemala.

¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL: BRASIL Y JAPÓN SE ENFRENTARÁN EN LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!



Es oficial. Es un hecho. Es una realidad. Brasil se enfrentará a Japón en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Qué duelazo nos espera, señores y señores. Los… pic.twitter.com/fr9tuMrpw8 — Invictos (@InvictosSomos) June 26, 2026

Un duelo con un antecedente alentador

Aunque Brasil parte como favorito, Japón afronta el compromiso con confianza. La selección asiática ya derrotó 3-2 a la Canarinha en un partido amistoso disputado en octubre, un antecedente que alimenta la expectativa de cara al choque por un lugar en los octavos de final.

El ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.