Fútbol Internacional
Brasil vs. Japón: día y hora en Guatemala del partido por un puesto en los octavos del Mundial 2026
Brasil y Japón se enfrentan el lunes 29 de junio por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos del torneo.
Jugadores de Japón celebran un gol de Daizen Maeda este 25 de junio durante el partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Suecia en el estadio AT&T Stadium en Dallas (EE.UU.). Foto Prensa Libre: EFE.
La selección japonesa llega invicta tras superar la fase de grupos, mientras que Brasil afrontará el duelo como uno de los favoritos al título. El ganador avanzará a los octavos de final.
Japón aseguró el segundo lugar del Grupo F después de empatar 1-1 con Suecia en la última jornada. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu cerró la fase de grupos sin conocer la derrota, con una victoria y dos empates.
El encuentro frente a los suecos estuvo marcado por la igualdad. Daizen Maeda adelantó a los japoneses al minuto 56, pero Anthony Elanga igualó el marcador seis minutos después. En el tramo final, el guardameta Zion Suzuki fue decisivo con varias intervenciones que permitieron a los Samuráis Azules conservar el empate y asegurar la clasificación.
Con ese resultado, Japón terminó segundo del Grupo F, por detrás de Países Bajos, y quedó emparejado con Brasil, que avanzó como líder de su grupo y es considerado uno de los principales candidatos al título.
¿Cuándo juegan Brasil y Japón?
El partido se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston y con capacidad para más de 72 mil espectadores.
El encuentro comenzará a las 11 horas de Guatemala.
Un duelo con un antecedente alentador
Aunque Brasil parte como favorito, Japón afronta el compromiso con confianza. La selección asiática ya derrotó 3-2 a la Canarinha en un partido amistoso disputado en octubre, un antecedente que alimenta la expectativa de cara al choque por un lugar en los octavos de final.
El ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.