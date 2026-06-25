Fútbol Internacional
Países Bajos derrota a Túnez y clasifica como líder del Grupo F en el Mundial 2026
Países Bajos venció 3-1 a Túnez en el Estadio Kansas City y aseguró el primer lugar del Grupo F del Mundial 2026. Con el triunfo, la selección avanzó a los dieciseisavos de final como líder, mientras que Túnez cerró su participación sin sumar puntos.
Nathan Ake (d) de Países Bajos celebra uno de los goles en el partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Túnez en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.
El encuentro, disputado a las 17 horas de Guatemala, también quedó marcado por el debut histórico de la mexicana Katia Itzel García como árbitra central en una Copa del Mundo masculina.
El partido comenzó de la mejor manera para los neerlandeses. Al minuto 3, Ellyes Skhiri marcó en propia puerta y adelantó a Países Bajos. Cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la ventaja con el 2-0, resultado que reflejó el dominio europeo desde el inicio.
Túnez reaccionó en la segunda mitad. Hazem Mastouri descontó al minuto 54 y devolvió la esperanza a su selección, pero Jan Paul van Hecke sentenció el encuentro al minuto 62 con un certero cabezazo tras un córner.
Más allá del resultado, el partido también representó un momento histórico para el arbitraje internacional. Katia Itzel García dirigió con solvencia el encuentro y se convirtió en la primera mexicana en desempeñarse como árbitra central en un Mundial masculino.
Países Bajos administró la ventaja con autoridad durante el tramo final del encuentro. Los ingresos de jugadores como Memphis Depay permitieron al equipo mantener el control del balón y evitar la reacción tunecina.
Con la victoria, la Naranja Mecánica terminó como líder del Grupo F con siete puntos, seguida por Japón, que avanzó con cinco unidades. Suecia concluyó tercera con cuatro y quedó pendiente de otros resultados para conocer si accede a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, mientras que Túnez finalizó último, sin puntos.