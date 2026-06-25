Video: El guatemalteco que sorprendió en el Mundial 2026 con el legendario peinado de Ronaldo Nazário

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Video: El guatemalteco que sorprendió en el Mundial 2026 con el legendario peinado de Ronaldo Nazário

La victoria de Brasil sobre Escocia dejó una imagen curiosa fuera del terreno de juego. Un aficionado guatemalteco llamó la atención en las gradas al lucir el emblemático corte de cabello que hizo famoso Ronaldo Nazário.

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Aficionados de Brasil sostienen recortes de cabezas gigantes de Ronaldo Nazario (izq.) y Neymar Junior (der.) durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Copa del Mundo continúa ofreciendo historias dentro y fuera de la cancha durante la tercera jornada. Brasil fue uno de los protagonistas al vencer 3-0 a Escocia en Miami, resultado con el que aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder de su grupo.

La selección brasileña dominó el partido de principio a fin frente a un conjunto escocés que no encontró respuesta al planteamiento de su rival. Con la victoria, Brasil confirmó su buen momento antes del inicio de la fase de eliminación directa.

Fuera del estadio también hubo escenas que captaron la atención. Un aficionado guatemalteco lució un corte de cabello inspirado en Ronaldo Nazário, exdelantero de la selección brasileña.

El peinado hacía referencia al estilo que Ronaldo utilizó durante la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, torneo en el que Brasil conquistó su quinto título mundial. Con la camisola de Brasil y ese característico corte de cabello, el aficionado explicó el motivo de su presencia en el partido. "Estamos apoyando a Brasil. Llevamos días aquí disfrutando el Mundial".

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También contó cómo consiguió su entrada. "No fue difícil conseguir el boleto. Yo lo compré desde el primer sorteo, aunque no sabía qué partidos me tocarían. Por suerte me tocó el de Brasil, que es el equipo al que apoyamos". Al ser consultado sobre su peinado, respondió: "Es por un legendario: el 'Fenómeno', Ronaldo".

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🇧🇷🤩 ¡Muchachos, no me lo van a creer! ¡Ronaldo Nazario se acercó a saludarnos en #SaqueLargoWIN!

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Un referente del futbol

Ronaldo Nazário es considerado uno de los mejores delanteros de la historia. En la Copa del Mundo del 2002 fue el máximo goleador del torneo y una de las principales figuras del equipo brasileño que conquistó el campeonato.

El corte de cabello que utilizó en aquella competición se convirtió con el tiempo en una de las imágenes más recordadas de ese Mundial y continúa siendo replicado por aficionados.

La presencia del aficionado guatemalteco reflejó el ambiente que rodea a la Copa del Mundo, donde seguidores de distintos países comparten su pasión por el futbol.

Mientras Brasil avanzó a la siguiente ronda, historias como esta también formaron parte de la jornada y demostraron cómo el legado de figuras como Ronaldo sigue vigente entre los aficionados.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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