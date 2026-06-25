Estos son los números de Guillermo Ochoa con la Selección de México en las Copas del Mundo

México selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo con una victoria ante República Checa. El triunfo le permitió quedarse con el liderato del Grupo A y cerrar una fase de grupos perfecta, algo que el combinado mexicano no había logrado en una justa mundialista.

El conjunto tricolor, impulsado por su público y en calidad de anfitrión, mostró orden y eficacia durante los tres partidos. Cada encuentro reflejó madurez futbolística, con un equipo sólido en defensa y efectivo en ataque.

Más allá de los números y del rendimiento colectivo, el partido dejó una escena emotiva. En la segunda mitad, el técnico Javier Aguirre realizó un cambio con valor simbólico: ingresó Guillermo Ochoa. El estadio lo recibió con aplausos. No era un cambio cualquiera, sino el reconocimiento a una figura del futbol mexicano.

Con ese ingreso, Ochoa alcanzó un logro reservado para pocos: disputar seis Copas del Mundo. Desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, el arquero ha sido testigo y protagonista de distintas generaciones del Tricolor. Aunque en sus primeras experiencias mundialistas no tuvo actividad —fue suplente de Oswaldo Sánchez en el 2006 y de Óscar Pérez en el 2010—, después construyó una trayectoria destacada.

Fue en Brasil 2014 cuando comenzó a consolidar su historia mundialista. Su actuación ante Brasil, con atajadas que recorrieron el mundo, lo convirtió en referente. Después defendió el arco nacional en Rusia 2018 y Catar 2022, en los que sostuvo al equipo en momentos exigentes.

En el 2026, en la recta final de su carrera, Ochoa volvió a estar presente. No como protagonista constante, sino como símbolo, guía y referente dentro del vestuario. Sus minutos ante República Checa fueron un reconocimiento a su recorrido, disciplina y compromiso con la selección.

SUS NUMEROS EN MUNDIALES

En términos estadísticos, su legado también es notable. Guillermo Ochoa ha disputado 12 partidos en Copas del Mundo: cuatro en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, tres en Catar 2022 y uno en esta edición del 2026. En ese trayecto recibió 11 goles y dejó cuatro porterías en cero. El duelo más complicado, por goles recibidos, fue ante Suecia, en el 2018, cuando encajó tres anotaciones.

Sin embargo, reducir su impacto a cifras sería insuficiente. Ochoa representa liderazgo, resiliencia y orgullo nacional. Es el guardameta que respondió cuando fue requerido y una referencia para varias generaciones.

México avanza con paso firme. La fase de grupos perfecta alimenta la ilusión y envía un mensaje al resto del torneo: el Tricolor está listo para competir al más alto nivel. En medio de esa expectativa, la figura de Guillermo Ochoa recuerda que las trayectorias también se miden por el legado que dejan.

La historia continúa, pero hay noches que ya forman parte de la memoria del futbol mexicano.