¿Es Vinicius Jr. el nuevo líder de Brasil por encima de Neymar en el Mundial 2026?

Brasil cerró la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 como líder del Grupo C, que compartió con Marruecos, Escocia y Haití. El conjunto brasileño mostró una gran evolución futbolistica en sus dos últimos partidos del torneo, dejó atrás las dudas del debut y se perfiló como uno de los candidatos al título.

El comienzo no fue el esperado. Brasil empató con Marruecos en su debut, resultado que generó críticas hacia el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

En ese encuentro, Vinicius Jr. destacó con un gol de gran factura y fue el principal referente ofensivo de un equipo que por muchos momentos lució desconectado.

La reacción llegó de inmediato. En los dos partidos siguientes, la Canarinha mostró una versión más sólida y ofensiva. Cerró la fase de grupos con una destacada actuación frente a Escocia 3-0, donde desplegó gran parte de su potencial.

Vinicius Jr., la figura de Brasil

La mejoría colectiva tiene un protagonista: Vinicius Jr. El atacante del Real Madrid se consolidó como la principal figura de Brasil y el eje del ataque gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro por la banda izquierda.

El brasileño atraviesa un gran momento futbolístico y lo reflejan sus números:

Goles y asistencia de Vinicius Jr. en la Copa del Mundo

⚽ Un gol contra Marruecos

⚽ Un gol y una asistencia contra Haití

⚽⚽ Dos goles contra Escocia

Con cuatro goles y una asistencia en tres partidos, Vinicius Jr. lidera las estadísticas ofensivas de Brasil y se ha convertido en el futbolista más determinante de la Seleção.

¿El nuevo líder de Brasil?

Tras su destacado inicio en la Copa del Mundo, surge una pregunta: ¿es Vinicius Jr. el nuevo líder de Brasil?

Su rendimiento apunta en esa dirección. Ante la falta de continuidad de Neymar, quien reapareció frente a Escocia y disputó solo unos minutos tras recuperarse de una lesión, y la ausencia de Raphinha, el extremo asumió un papel protagónico dentro del equipo. Futbolistas como Cunha también han aportado, pero Vinicius ha sido el principal referente.

Su influencia trasciende los goles. También destaca por su incidencia en el juego, su personalidad y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Hoy es el futbolista más influyente del conjunto brasileño.

Brasil vuelve a ilusionar

Con esta recuperación futbolística, Brasil vuelve a figurar entre los principales aspirantes al título. El objetivo de conquistar su sexto Mundial y poner fin a una sequía de 24 años cobra fuerza.

Con Vinicius Jr. en un gran nivel, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti cuenta con un futbolista capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos.