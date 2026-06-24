Neymar vuelve a jugar un Mundial tras superar una lesión: debuta ante Escocia en la Copa del Mundo 2026

Neymar Júnior ingresó al minuto 76 del partido entre Brasil y Escocia y disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026. El delantero regresó a la selección tras perderse los dos primeros encuentros por una lesión muscular y volvió a jugar una Copa del Mundo casi cuatro años después de su último partido mundialista.

El regreso de Neymar Júnior finalmente se produjo. Al minuto 76 del partido entre Brasil y Escocia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial de la FIFA 2026, el delantero ingresó como sustituto y disputó sus primeros minutos en la presente Copa del Mundo.

El atacante brasileño, de 34 años, fue recibido con una ovación por los aficionados presentes en el Hard Rock Stadium de Miami, que esperaban su regreso tras superar la lesión muscular que le impidió participar en los encuentros frente a Marruecos y Haití.

Un regreso esperado

La presencia de Neymar en la convocatoria ya había generado expectativa después de completar su recuperación y volver a competir con Santos, el club donde inició su carrera profesional.

Su ingreso representa una noticia importante para la selección dirigida por Carlo Ancelotti, que recupera a uno de sus futbolistas con mayor experiencia justo antes del inicio de la fase de eliminación directa.

Según destacó el estadístico español MisterChip (Alexis Martín-Tamayo), Neymar volvió a disputar un partido de un Mundial 1,289 días después de su última aparición, registrada en los cuartos de final de Catar 2022 frente a Croacia. El dato refleja la magnitud de un regreso marcado por las lesiones y un largo proceso de recuperación.

Las imágenes de su ingreso también reflejaron la emoción del futbolista. Videos difundidos por 433, Fabrizio Romano y la cuenta Som Hi Serem FCB mostraron el cálido recibimiento que recibió por parte del público brasileño y el respaldo de sus compañeros al volver a vestir la camiseta de la Canarinha en una Copa del Mundo.

SCO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 0-3 🇧🇷 BRA (76') - Neymar entra al campo y disputa su CUARTA Copa del Mundo jugando al menos un partido. Iguala a los únicos tres brasileños que lo habían conseguido en TODA la historia:



🇧🇷 Djalma Santos: 1954, 1958, 1962, 1966

🇧🇷 Pelé: 1958, 1962, 1966, 1970

🇧🇷 Cafú:… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

Su cuarto Mundial

Con esta participación, Neymar disputa su cuarta Copa del Mundo con Brasil, tras haber estado presente en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

Hasta ahora, sus números mundialistas son los siguientes:

Brasil 2014: 5 partidos, 4 goles y 1 asistencia.

5 partidos, 4 goles y 1 asistencia. Rusia 2018: 5 partidos, 2 goles y 1 asistencia.

5 partidos, 2 goles y 1 asistencia. Catar 2022: 3 partidos, 2 goles y 1 asistencia.

Neymar Jr, back after 981 days since last time wearing Seleção shirt. 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/tMpCycVs0o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Su ingreso se produjo cuando Brasil controlaba el encuentro frente a Escocia y encaminaba la victoria que posteriormente le permitió asegurar el liderato del Grupo C.

Más allá del resultado, el regreso de Neymar representa una de las noticias más relevantes para la Canarinha en el cierre de la fase de grupos. Después de superar una lesión muscular y un largo proceso de recuperación, Brasil vuelve a contar con uno de sus máximos referentes para afrontar la fase decisiva del Mundial 2026.