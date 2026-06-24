Brasil vence 3-0 a Escocia, asegura el liderato del Grupo C con un doblete de Vinícius y celebra el regreso de Neymar

Brasil confirmó su condición de favorito y cerró con autoridad la fase de grupos del Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti dominó a Escocia de principio a fin y aseguró el primer lugar del Grupo C con una actuación liderada por Vinícius Júnior.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador al minuto 7 tras aprovechar un error en la salida de la defensa escocesa. Con velocidad y precisión, definió ante el guardameta rival para adelantar a la Canarinha desde los primeros minutos del encuentro.

Brasil mantuvo el control del balón durante la primera mitad, impuso el ritmo del partido y generó varias ocasiones de peligro. Escocia intentó presionar por momentos, pero nunca encontró la forma de inquietar a la defensa brasileña.

Vinícius volvió a aparecer en el tiempo añadido de la primera parte (45+3), cuando conectó de cabeza un centro al área para firmar su doblete y ampliar la ventaja antes del descanso.

El tercer gol llegó en la segunda mitad por medio de Matheus Cunha, quien culminó una jugada colectiva para sentenciar el encuentro y confirmar el dominio brasileño.

Uno de los momentos más esperados de la noche se produjo al minuto 76, cuando Neymar ingresó en sustitución de Cunha y disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026 tras perderse los dos primeros partidos por una lesión muscular. El delantero fue recibido con una ovación por los aficionados brasileños presentes en el estadio.

FIM DE JOGO EM MIAMI!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 0 x 3 🇧🇷



⚽️ VINI JR.

⚽️ VINI JR.

⚽️ CUNHA



FASE DE GRUPOS ENCERRADA! 🇧🇷🏆



A Seleção Brasileira fecha sua participação na primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2026 e agora volta suas atenções para as oitavas de final.



Que venha a próxima etapa!… pic.twitter.com/h7MXpqc2vX — brasil (@CBF_Futebol) June 25, 2026

Con esta victoria, Brasil finalizó la fase de grupos con siete puntos y aseguró el liderato del Grupo C. La Canarinha llegará a los dieciseisavos de final con el impulso de una actuación convincente, el gran momento de Vinícius Júnior —quien alcanzó cuatro goles en el torneo— y la recuperación de Neymar para la fase de eliminación directa.