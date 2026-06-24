Mundial 2026: Vinícius Júnior baila al ritmo de la samba y encamina a Brasil ante Escocia

Brasil se fue al descanso con ventaja de 2-0 sobre Escocia gracias a una brillante actuación de Vinícius Júnior, quien anotó los dos goles de la Canarinha y lideró el ataque durante los primeros 45 minutos del encuentro disputado en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium).

El delantero brasileño abrió el marcador al minuto 7 tras aprovechar un error en la salida de balón de la defensa escocesa. Recuperó la posesión en una zona de peligro, aceleró hacia el área y definió con precisión para vencer al guardameta rival.

Vinícius volvió a celebrar al minuto 22, pero el VAR anuló la anotación al detectar una falta previa cometida por el propio atacante durante la elaboración de la jugada.

Lejos de resentirse por la decisión arbitral, el extremo mantuvo su protagonismo. Con velocidad, desequilibrio y movilidad por la banda izquierda, se convirtió en el futbolista más peligroso del conjunto brasileño.

Su premio llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. Al minuto 45+3 conectó de cabeza un centro al área para firmar su doblete y ampliar la ventaja de Brasil antes del descanso.

Además de sus dos goles, Vinícius participó constantemente en la construcción del juego ofensivo, generó espacios, provocó infracciones y lideró la presión alta de la Canarinha, que dominó el primer tiempo tanto en posesión como en ocasiones de gol.

¡¡LA COPA DEL MUNDO DE VINICIUS JÚNIOR ESTÁ SIENDO LEGENDARIA!!



Vinicius Júnior en la presente Copa del Mundo:



➤ 4 goles.

➤ 1 asistencia.

➤ 3 partidos.

➤ Marcó un golazo en la primera jornada.

➤ Marcó y asistió en la segunda jornada.

➤ Marcó doblete en la tercera jornada.… pic.twitter.com/TUhBpLe5ka — Invictos (@InvictosSomos) June 24, 2026

Con este doblete, el atacante brasileño llegó a cuatro goles en el Mundial 2026 y se consolida entre los máximos anotadores del torneo.

Brasil afrontará la segunda mitad con una ventaja de dos goles y el control del partido, mientras Escocia está obligada a reaccionar para mantener vivas sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.