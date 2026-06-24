¿”Memo” Ochoa será titular? Qué prepara “El Vasco” Aguirre para el partido de México contra República Checa en el Mundial

Este 24 de junio la selección de México tendrá su último partido de la fase del Mundial 2026 contra República Checa, donde tendrá la oportunidad de clasificarse a la siguiente ronda con una puntuación perfecta de nueve puntos.

Ante la situación que supone haber ganado sus últimos dos partidos contra Sudáfrica y Corea del Sur, el técnico del tricolor, Javier "El Vasco" Aguirre tiene la posibilidad de poner como titular a Guillermo Ochoa, quien ha causado dudas dado a que no participó en los recientes duelos mundialistas.

Además, Ochoa está junto a grandes leyendas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de ser uno de los jugadores que ha disputado seis copas del mundo, por lo que muchos aficionados de México piden la titularidad del arquero.

Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, el técnico de México ha dejado entrever que no meterá a Ochoa en el once titular "por motivos emocionales" y que todo dependerá de su rendimiento en los entrenamientos.

"Yo hago mi trabajo para que los 26 jugadores hagan bien sus partidos y le den alegría a la afición", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que los 26 están por merecimientos propios", agregó.

🇲🇽🧤 “NO ME PREGUNTEN MÁS POR MEMO”: ✖️ Aguirre evade preguntas sobre si le daría una oportunidad a Ochoa ante Chequia.



En los últimos días, se ha abierto el debate sobre si Javier Aguirre debe o no colocar a Guillermo Ochoa en el arco para hacerle un homenaje por su… pic.twitter.com/OTnQlsyT0U — Milenio (@Milenio) June 23, 2026

Por tanto, la titularidad de Ochoa aún no está definida y será hasta en las horas previas al partido donde se conocerá si el arquero estará contra República Checa.

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