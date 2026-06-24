Así celebró Lionel Messi sus 39 años con Argentina en plena disputa del Mundial 2026

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Así celebró Lionel Messi sus 39 años con Argentina en plena disputa del Mundial 2026

Lionel Messi celebró este miércoles su cumpleaños número 39 en plena concentración con la selección argentina durante el Mundial 2026.

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ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- El delantero de Argentina, Leo Messi, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

Lionel Messi, celebro su cumpleaños 39.(Foto Prensa Libre: EFE).

Lionel Messi, capitán y figura de la selección argentina, celebró este miércoles su cumpleaños número 39 junto a sus compañeros en plena disputa del Mundial 2026 y luego compartió un video en el que se le observa entrenando en el gimnasio.

El futbolista publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece abrazado con varios integrantes del plantel, frente a un pastel decorado con los colores celeste y blanco y dos velas formando el número 39.

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió Messi junto a la fotografía, en la que también aparecen Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi, además de Mario De Stéfano, utilero de la Albiceleste.

El delantero del Inter Miami también compartió un video en el que se le ve concentrado realizando distintos ejercicios físicos en el gimnasio de la selección, que se encuentra en Kansas, en la antesala del partido del próximo sábado ante Jordania, correspondiente a la tercera jornada del Grupo J.

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Messi llega en un gran momento. Marcó un triplete en el triunfo 3-0 sobre Argelia en el debut y sumó dos goles más en la victoria 2-0 frente a Austria, lo que lo convierte en el máximo goleador del torneo con cinco anotaciones.

Además, esos tantos le permitieron convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 goles, superando al alemán Miroslav Klose.

Con la clasificación a dieciseisavos de final y el primer lugar del grupo ya asegurados, el técnico Lionel Scaloni podría optar por dar descanso a varias de sus figuras —incluido Messi— en el duelo ante Jordania, pensando en la recta decisiva del torneo.

Lionel Messi celebra su cumpleaños.(Foto IG de Lionel Messi).

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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