Lionel Messi cumple 39 años: del festejo en Catar al regalo eterno que cambió su historia

Hay cumpleaños que pasan desapercibidos y otros que terminan formando parte de la historia.

Para Lionel Messi, el más inolvidable llegó en Catar 2022, cuando sus compañeros interrumpieron la concentración de la selección argentina para cantarle el cumpleaños número 35 sin imaginar que semanas después levantaría la Copa del Mundo.

Este 24 de junio, el capitán argentino celebra 39 años convertido en una leyenda imposible de encasillar.

Ya no es solo el campeón del mundo que conquistó el trofeo que persiguió durante toda una vida. También es el máximo goleador en la historia de los Mundiales y el líder de una Argentina que vuelve a soñar con la gloria.

Aquella mañana en Doha quedó grabada para siempre.

Los jugadores de la Albiceleste sorprendieron a Messi con un pastel, canciones y bromas en la concentración.

El rosarino sonrió con la timidez de siempre mientras recibía el cariño de un grupo que terminaría escribiendo una de las páginas más gloriosas del futbol argentino.

Días después, la selección avanzó hasta la final y el cumpleaños adquirió un significado distinto. No fue solo una celebración más. Fue el inicio de un recorrido que terminó con Messi levantando la Copa del Mundo en el estadio Lusail, la imagen que durante años parecía reservada únicamente para los sueños.

Desde entonces, cada aniversario del argentino ha tenido un aire diferente.

Las discusiones sobre si debía ganar un Mundial desaparecieron. Las comparaciones quedaron atrás. La historia ya estaba escrita.

Sin embargo, Messi nunca dejó de competir. Tampoco de sorprender. Veinte años después de marcar su primer gol mundialista, llegó al Mundial 2026 dispuesto a desafiar nuevamente el paso del tiempo.

Messi es líder de goleo

La respuesta fue inmediata. Un triplete frente a Argelia y un doblete contra Austria lo impulsaron hasta los 18 goles en Copas del Mundo, cifra que le permitió convertirse en el máximo anotador histórico del torneo.

Mientras Argentina ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda, el capitán sigue acumulando récords como si el calendario no existiera.

A los 39 años continúa siendo el futbolista que marca diferencias, el que resuelve partidos y el que mantiene viva la ilusión de millones.

39 years of memories. 39 years of Lionel Messi.



On this day in 1987, a star was born 🇦🇷🌟 pic.twitter.com/GmG3C6NUiQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Lejos de Rosario, lejos de los cumpleaños familiares que alguna vez extrañó durante las concentraciones, Messi vuelve a celebrar rodeado de compañeros, afectos y admiradores.

La diferencia es que ahora lo hace desde un lugar reservado para muy pocos.

Porque aquel joven que cumplió años en una concentración de Catar recibió semanas después el regalo más grande de todos.

Leo Messi es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo con su selección en 2022. (Foto Prensa Libre: EFE)

Y desde entonces, cada nuevo aniversario parece una celebración de su propia inmortalidad futbolística.

La historia mundialista de Messi comenzó en Alemania 2006, cuando un joven de apenas 18 años marcó ante Serbia y Montenegro y anunció su llegada al gran escenario. Después vinieron las decepciones: la eliminación en Sudáfrica 2010, la dolorosa final perdida en Brasil 2014 y la despedida en octavos de final en Rusia 2018.

Lejos de rendirse, el capitán argentino encontró su recompensa en Catar 2022. Allí condujo a la Albiceleste hasta el título más esperado, levantó la Copa del Mundo que durante años se le resistió y completó una de las carreras más extraordinarias en la historia del futbol.