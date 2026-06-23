Romário y Bebeto, campeones del Mundial de 1994, reavivan el debate Messi vs. Maradona ¿Quién es mejor?

En medio del Mundial 2026, un debate histórico volvió a instalarse en el fútbol sudamericano. Romário y Bebeto, dos figuras emblemáticas de la selección brasileña campeona del mundo en Estados Unidos 1994, ofrecieron respuestas opuestas cuando fueron consultados sobre el lugar que ocupa Lionel Messi entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La discusión se produjo durante el programa Hora dos Craques, transmitido por Romário TV, cuando el conductor Benja formuló una pregunta directa: “¿Messi es el segundo mejor jugador de la historia?”.

Romário respondió sin dudar. “Sí”, contestó el exdelantero brasileño, dejando claro que considera que Messi ya superó a todos los grandes nombres del fútbol mundial, con la única excepción de Pelé.

Bebeto mantiene a Maradona por delante

La respuesta de Bebeto fue diferente. “Eu acho que não” (“Yo creo que no”), afirmó el exatacante brasileño, quien considera que Diego Armando Maradona sigue ocupando un lugar superior en la historia del fútbol.

La discrepancia entre dos futbolistas que formaron una de las duplas ofensivas más exitosas de Brasil generó una inmediata reacción entre aficionados y comentaristas.

Galvão Bueno tampoco se decidió

El histórico narrador brasileño Galvão Bueno también participó en la conversación e intentó explicar las diferencias entre ambos futbolistas.

“Yo creo que Maradona era más artista. Messi es más jugador para resolver los partidos. Es difícil hablar”, señaló.

Por su parte, Ricardo Rocha reconoció que tampoco tiene una respuesta definitiva.

“Yo tengo esa duda también entre Maradona y Messi”, admitió.

Benja: "Messi é o segundo maior jogador da história?"



Romário: "Sim"



Bebeto: "Eu acho que não."



Galvão Bueno: "Eu acho que o Maradona era mais artista. O Messi é mais jogador pra resolver a parada (os jogos). É difícil falar."



Ricardo Rocha: "Eu tenho essa dúvida também… pic.twitter.com/9DOXfzqPm6 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 23, 2026

Un debate que reaparece en pleno Mundial

La discusión vuelve a cobrar fuerza en un momento particular. Messi continúa compitiendo al más alto nivel a sus 38 años y sigue ampliando registros históricos durante el Mundial 2026.

Al mismo tiempo, la figura de Maradona conserva un enorme peso simbólico en Argentina y en buena parte del fútbol mundial, donde su legado continúa siendo motivo de análisis y comparación.

El fragmento del programa se viralizó rápidamente en redes sociales y reactivó una conversación que atraviesa generaciones. Para algunos, la regularidad, los títulos y los récords de Messi lo colocan solo por detrás de Pelé. Para otros, la influencia cultural y la dimensión futbolística de Maradona siguen siendo insuperables.

Lo único en lo que parecen coincidir Romário, Bebeto, Galvão Bueno y Ricardo Rocha es que el debate está lejos de terminar.