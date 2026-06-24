Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland amenazan el récord histórico de Just Fontaine

La intensa competencia goleadora entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland ha elevado la lucha por la Bota de Oro a un nivel que permite soñar con alcanzar el histórico récord del francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en una sola edición del Mundial.

Los cinco tantos de Messi y los cuatro de Mbappé y Haaland en apenas dos partidos los acercan a esa marca, favorecidos además por el nuevo formato del torneo, que garantiza hasta ocho partidos para quienes alcancen las semifinales, a diferencia de los seis que disputó Fontaine en 1958.

Nacido en 1933 en Marrakech, cuando Marruecos era un protectorado francés, Just Fontaine fue un goleador implacable. Debutó con apenas 17 años en el USM Casablanca y desarrolló su carrera en Francia con el Niza y el Stade Reims, equipo con el que disputó —y perdió— la final de la Copa de Europa ante el Real Madrid.

Si Alfredo Di Stéfano le arrebató la gloria continental en 1959, un año antes fue el Brasil del joven Pelé el que le impidió llegar a la final del Mundial.

Fontaine llegó a la Copa del Mundo de Suecia 1958 tras la lesión de René Bliard. Apenas había disputado cuatro partidos con la selección francesa y, curiosamente, tuvo que pedir prestados unos botines para competir. Venía además de una operación de menisco meses antes, pero aquel verano todo le salió perfecto. “En 1958 caminaba sobre el agua, como Jesús”, recordaría años después en una entrevista con la FIFA.

Su actuación fue descomunal: debutó con un triplete ante Paraguay, marcó dos goles a Yugoslavia, uno a Escocia, otro doblete frente a Irlanda del Norte en cuartos y un tanto en semifinales ante Brasil. Cerró su participación con cuatro goles en el partido por el tercer lugar contra Alemania, alcanzando así los 13 tantos que aún hoy representan el récord absoluto en un solo Mundial.

Fontaine atribuyó gran parte de su éxito a su compañero Raymond Kopa, con quien mantenía una conexión casi perfecta en el campo. Sin embargo, nunca volvió a disputar otra Copa del Mundo. Una fractura de tibia y peroné lo obligó a retirarse prematuramente a los 28 años.

Un récord que empieza a tambalear

Al ser consultado años después sobre la posibilidad de que alguien superara su marca, Fontaine respondió con ironía:

“Dos egiptólogos encuentran una momia intacta. Cuando la despiertan, lo primero que pregunta es: ‘¿Just Fontaine sigue teniendo el récord de goles?’”. Durante décadas, ese registro pareció intocable. Desde 1970, cuando Gerd Müller marcó 10 goles, nadie se había acercado. Solo figuras como el polaco Grzegorz Lato (7), Ronaldo Nazário (8) y Mbappé (8) lograron superar la media docena.

Sin embargo, esta edición del Mundial ha reavivado la posibilidad de romper esa marca. Messi ha igualado el arranque de Fontaine con cinco goles en dos partidos, mientras que Mbappé y Haaland mantienen un ritmo goleador impresionante, respaldado por sus cifras recientes a nivel de clubes.

Con más partidos por disputar y una generación de goleadores en plena forma, el récord que parecía eterno comienza a estar en peligro. La “momia” de Fontaine, por ahora, podría empezar a inquietarse.