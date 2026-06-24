Cómo se definió el Grupo B del Mundial 2026 y qué selecciones avanzaron

La selección de Suiza confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al quedarse con el primer lugar del Grupo B, asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final tras sumar siete puntos. El conjunto helvético cerró la fase con autoridad, destacando su victoria por 2-1 frente a Canadá en un duelo clave que definió las posiciones finales.

Canadá, por su parte, avanzó en la segunda posición con cuatro puntos, los mismos que Bosnia-Herzegovina, pero con mejor diferencia de goles, factor que terminó marcando la diferencia en la tabla. El equipo norteamericano supo sostenerse en un grupo competitivo y ahora se prepara para afrontar la siguiente ronda.

Bosnia-Herzegovina finalizó en el tercer lugar con cuatro unidades y una diferencia de gol de -1, lo que mantiene en suspenso su clasificación. El conjunto balcánico aún conserva opciones de avanzar, ya que dependerá de los resultados de los otros grupos para meterse entre los ocho mejores terceros del torneo.

El gran golpe de la última jornada lo dio Bosnia al imponerse 3-1 sobre Catar, selección dirigida por Julen Lopetegui, que cerró su participación sin poder evitar la eliminación. El combinado asiático finalizó en la última posición del grupo, sin opciones de avanzar.

De cara a la fase eliminatoria, Suiza ya conoce parte de su camino: como líder del Grupo B, disputará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en Vancouver, donde enfrentará a uno de los mejores terceros (proveniente de los grupos E, F, G, I o J). Por su parte, Canadá jugará el domingo 28 de junio en Los Ángeles frente al segundo del Grupo A, que podría ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica.

Con el panorama aún abierto para Bosnia-Herzegovina, el Grupo B dejó emociones hasta el final y confirmó el alto nivel de competencia en esta Copa del Mundo 2026, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o despedirse del sueño mundialista.