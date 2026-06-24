Haití se despide del Mundial 2026 tras volver a celebrar goles 52 años después

Haití puso fin a su participación en el Mundial 2026 tras caer 4-2 ante Marruecos en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), en Atlanta. Aunque el resultado confirmó su eliminación, el conjunto caribeño se marchó con un momento para el recuerdo: volvió a celebrar un gol en una Copa del Mundo después de más de medio siglo.

En apenas diez minutos, Haití tomó la delantera gracias a un autogol del guardameta marroquí Yassine Bounou (Bono), quien desvió el balón a su propia portería. El tanto rompió una sequía de 52 años sin festejos haitianos en un Mundial y desató la euforia de sus aficionados.

La sorpresa aumentó al minuto 43, cuando Wilson Isidor conectó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 2-0 parcial y firmar el único gol anotado por un futbolista haitiano en esta edición del torneo.

Marruecos reaccionó antes del descanso. Achraf Hakimi descontó al minuto 39 y, ya en el tiempo añadido de la primera mitad (45+1), Ismael Saibari igualó el marcador. En el complemento, Soufiane Rahimi culminó la remontada al minuto 78 y Gessime Yassine selló el 4-2 definitivo al 89.

Pese a la derrota, Haití dejó una imagen competitiva. Durante varios pasajes del encuentro puso en aprietos a una selección marroquí que terminó imponiendo su mayor jerarquía para asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.

La eliminación haitiana se suma a la de otras selecciones de Concacaf que quedaron fuera en la fase de grupos. Panamá, Costa Rica y Haití no lograron avanzar en una Copa del Mundo exigente para los representantes de la región.

Haití vuelve a marcar en una #CopaMundialFIFA después de 52 años. 👏 pic.twitter.com/gNIy5qgThD — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Más allá de los resultados, el principal legado de Haití en este Mundial fue volver a ilusionar a su afición. Después de 52 años sin celebrar un gol en la máxima cita del fútbol, el equipo volvió a festejar y demostró que puede competir frente a selecciones de mayor tradición.

El reto para el fútbol haitiano será convertir esa ilusión en crecimiento deportivo. La experiencia de 2026 dejó señales positivas, pero también evidenció aspectos por mejorar para aspirar a superar la fase de grupos en futuras ediciones.

Al final, más allá de la eliminación, quedarán dos imágenes imborrables para Haití: el autogol que puso fin a una sequía de 52 años y el espectacular zurdazo de Wilson Isidor, dos acciones que devolvieron al país caribeño al protagonismo de una Copa del Mundo.