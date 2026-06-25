Guatemaltecos se suman a la “Chespiritomanía” en el Mundial 2026 y apoyaron a México disfrazados del Chapulín Colorado

La lluvia y las largas filas no frenaron la fiesta mundialista en Ciudad de México.

Entre miles de aficionados apareció un grupo de guatemaltecos disfrazados del Chapulín Colorado y la Chilindrina que llamó la atención al portar con orgullo la bandera azul y blanco de Guatemala.

La pasión por el Mundial 2026 y el legado de Roberto Gómez Bolaños se mezclaron el miércoles 24 de en los alrededores del estadio Ciudad de México durante el partido entre México y República Checa.

Entre los cientos de aficionados caracterizados como personajes de Chespirito destacó un grupo de seis personas que recorrió las inmediaciones del estadio vestido como el Chapulín Colorado y la Chilindrina.

La escena llamó especialmente la atención porque uno de ellos llevaba sobre los hombros una bandera de Guatemala.

Tres de los integrantes del grupo eran guatemaltecos, quienes viajaron para vivir el Mundial 2026 y de paso aprovecharon para unirse a la llamada "Chespiritomanía" que ha invadido las calles mexicanas durante el Mundial.

"La verdad es que México nos ha tratado muy bien. Entonces, creo que vestirnos de lo más representativo no está mal y nos tratan bastante bien. Cuando ven nuestra bandera, no nos pasa nada.", comentó uno de los aficionados mientras caminaba entre seguidores mexicanos.

El grupo estaba integrado por hombres disfrazados del popular superhéroe creado por Roberto Gómez Bolaños, mientras que las mujeres rindieron homenaje a la Chilindrina. Incluso dos niñas participaron de la celebración.

Otra aficionada explicó que eligieron esos atuendos porque Chespirito también forma parte de la cultura popular guatemalteca y varias generaciones crecieron viendo sus programas.

Aficionados de Guatemala se unieron a fans de México para disfrutar de la fiesta del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Straffon Images, especial para Prensa Libre)

La fiesta no se limitó al estadio. Miles de personas siguieron el encuentro desde pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de Ciudad de México.

Ni la intensa lluvia ni la prohibición de venta de alcohol evitaron que más de 800 mil aficionados salieran a las calles para acompañar a la selección mexicana, según reportó la alcaldesa capitalina, Clara Brugada.

México respondió a ese apoyo con una victoria por 3-0 sobre República Checa, resultado que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final con paso perfecto, algo inédito en sus 18 participaciones mundialistas.

Aficionados llegaron para rendir homenaje a La Chilindrina, uno de los personajes de Chespirito. (Foto Prensa Libre: Straffon Images, especial para Prensa Libre)

Clasificados

Así marcha la clasificación a fases finales del mundial.