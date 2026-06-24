El portero Guillermo Memo Ochoa entra en la historia y suma su cuarto Mundial dentro de la cancha

Guillermo Ochoa volvió a sumar un capítulo a su extensa historia con la selección mexicana.

El arquero ingresó al minuto 78 del partido ante República Checa, recibió el gafete de capitán y alcanzó su cuarta participación mundialista dentro del terreno de juego, aunque ha formado parte de seis Copas del Mundo.

La imagen tuvo un significado especial.

Horas antes, la FIFA le rindió homenaje y le permitió portar el parche Legacy, un reconocimiento reservado para futbolistas con una trayectoria destacada en los Mundiales.

El recorrido de Ochoa comenzó en Alemania 2006, cuando fue tercer portero de México.

Cuatro años después vivió la frustración de no jugar en Sudáfrica 2010, pero encontró revancha en Brasil 2014, donde sus actuaciones lo convirtieron en una de las figuras del torneo.

Tomas Soucek (izq.) de República Checa y Guillermo Ochoa de México reaccionan este miércoles, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

Con el paso de los años, el arquero construyó una carrera marcada por la perseverancia. Incluso cuando parecía que Catar 2022 sería su última Copa del Mundo, encontró la manera de mantenerse vigente y volver a una convocatoria mundialista.

Ante República Checa no necesitó una atajada memorable para ser protagonista, pero sí contribuyó en el tercer gol de su selección, México, que venció 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México.

Su ingreso y el brazalete de capitán fueron el reconocimiento a una trayectoria que comenzó hace dos décadas y que sigue escribiendo capítulos en el escenario más grande del futbol.