¡Goooool! El grito retumbó una y otra vez entre saltos, aplausos y una explosión de alegría en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami. Así vivió Alberto Toro Vielman, conductor de Viva la Mañana de Guatevisión, la goleada de Brasil sobre Escocia durante la tarde de este miércoles en el Mundial 2026, alentando a todo pulmón a su selección favorita y celebrando con pasión cada anotación de la Canarinha.

Desde las tribunas, Toro Vielman transmitió la emoción que se vivía dentro del estadio. Con cada gol levantaba los brazos, gritaba con fuerza y contagiaba el entusiasmo de miles de aficionados que no dejaron de cantar, aplaudir y celebrar cada jugada. Las cámaras captaron los abrazos entre desconocidos, las banderas ondeando y la fiesta que convirtió el estadio en un espectáculo tanto dentro como fuera de la cancha.

La celebración comenzó desde muy temprano cuando Vinicius Júnior abrió el marcador y desató el primer ¡goooool! de la tarde. Minutos después, el delantero brasileño volvió a aparecer para firmar su doblete, provocando una nueva explosión de euforia en las gradas. Finalmente, Matheus Cunha selló el 3-0 definitivo que aseguró el liderato del Grupo C y la clasificación de Brasil a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La pasión por el futbol se hizo sentir en las gradas, donde Alberto Toro Vielman alentó a todo pulmón a Brasil durante su triunfo 3-0 sobre Escocia. (Foto: Prensa Libre, Alberto Toro Vielman, conductor de Viva la Mañana de Guatevisión).

Otro de los momentos más emotivos llegó con el esperado regreso de Neymar, quien volvió a vestir la camiseta de Brasil tras superar una lesión muscular. Su ingreso al terreno de juego fue recibido con una ovación que recorrió todo el Hard Rock Stadium, mientras los aficionados celebraban el regreso de una de las máximas figuras del fútbol brasileño.

Con imágenes llenas de color, emoción y pasión mundialista, Alberto Toro Vielman permitió que Guatemala también estuviera presente en la Copa del Mundo, compartiendo desde las gradas la intensidad de una tarde inolvidable, en la que demostró a todo pulmón su apoyo a Brasil y transmitió a los guatemaltecos la alegría que se vivió con cada gol de la Canarinha.

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