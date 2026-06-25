“Si me toca Messi…” el hilarante momento que protagonizó Leo con un sobre de estampas del Mundial

Tras la victoria de Argentina por 2-0 frente a Austria el pasado 22 de junio, el autor del doblete, Lionel Messi, protagonizó un curioso momento relacionado con un sobre de estampas del Mundial 2026.

Messi volvió a ser el centro de atención después del partido que dejó a Argentina en la cima del grupo J, ya que, en la denominada zona mixta, protagonizó un momento viral con el periodista Andy Kusnetzoff.

Previamente, en el partido de debut de Argentina contra Argelia, el periodista Kusnetzoff le propuso a Messi el reto de abrir un sobre de estampas del Mundial, con la esperanza de que le saliera un sticker de él mismo.

Sin embargo, el argentino mostró su asombro cuando se percató de que todas las estampas eran de él. "Naa, dale", dijo el astro argentino entre risas, lo que generó un momento cómico y agradable tras el partido.

La escena volvió a repetirse el pasado lunes, después de la segunda victoria de Argentina, cuando Kusnetzoff volvió a acercarse a Messi en la zona mixta y le entregó otro sobre de estampas.

"Si me toca Messi sigo uno más", le dijo el periodista al argentino.

En ese momento, la reacción de Messi se volvió viral, ya que se rio y habló sobre sí mismo en tercera persona, lo que provocó las risas de los presentes.

"Me toca Messi y no abro más", dijo Leo mientras sonreía y se alejaba de la zona mixta, ante la sorpresa de todos.

El momento rápidamente se viralizó en las redes sociales, sobre todo por la frase de Messi, en la que habla de sí mismo en tercera persona, lo que dejó una escena singular durante su participación en el Mundial.

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