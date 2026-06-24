Tierra de campeones: el posteo de Lionel Messi en su cumpleaños número 39 que se volvió viral

En pleno Mundial, la estrella del fútbol argentino, Lionel Messi se encuentra de celebración este 24 de junio por su cumpleaños número 39.

El máximo goleador en la historia de los mundiales ha sido felicitado de diferentes formas, ya sea por sus compañeros de selección, entidades deportivas y su propia familia.

Este miércoles, por medio de su cuenta de Instagram, Messi ha publicado una historia en donde se observa cómo ha sido tratado en su cumpleaños.

La historia se trata de una fotografía donde Messi se encuentra con sus compañeros de selección como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisando Martínez, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi.

"Anoche arrancamos con una linda sorpresa, gracias", fue el mensaje que escribió Messi en la historia acompañada de la fotografía.

Además de ello, Lionel Messi también hizo una publicación en sus redes sociales este miércoles, en donde se grabó mientras entrenaba en el gimnasio con otros compañeros de selección.

En el video, donde se ve a Leo mientras hace ejercicios de fuerza, llama la atención la canción que utilizó para ambientar la publicación, ya que se llama Tierra de Campeones, de la banda La T y La M.

La publicación rápidamente alcanzó más de 6 millones de reacciones en Instagram, así como más de 190 mil comentarios de sus aficionados quienes le desearon un feliz cumpleaños.

Actualmente la selección de Argentina se prepara para su próximo partido de la última fecha de la fase de grupos del Mundial, que será el 27 de junio contra Jordania.

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