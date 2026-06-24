“Gracias por acompañar mi infancia”: la emotiva carta de un niño para Lionel Messi en su cumpleaños número 39

Este 24 de junio, además del Mundial, el mundo del fútbol celebra el cumpleaños de Lionel Messi, máximo anotador en la historia de la competición internacional.

A primera hora de este miércoles, los aficionados del argentino han dejado en redes sociales varios mensajes de felicitación por su cumpleaños número 39.

Incluso, en los alrededores de Argentina, varios seguidores de "La Pulga" se han reunido para celebrar el cumpleaños del argentino, así como para recordar sus momentos más históricos con la albiceleste.

De entre todos esos festejos y homenajes, hay uno protagonizado por un niño de ocho años que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La carta que escribió el niño, llamado Manuel, rápidamente se robó el corazón de los aficionados de Messi al transmitir los sentimientos que el jugador genera tanto fuera como dentro de la cancha.

Todo inició cuando el niño, apodado "Manu", llegó a las puertas del canal de streaming OLGA en compañía de su abuela para entregar la carta que había escrito.

Los conductores aprovecharon para que Manu leyera su carta en voz alta, y rápidamente generó una gran emoción cuando agradeció a Messi por "acompañar su infancia".

"Querido Leo, te escribo una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí. Me llamo Manu Litvi, tengo ocho años, soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo. Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad", iniciaba la carta de Manuel.

En la carta también llamó la atención que el niño no solo elogiaba a Messi a nivel deportivo, sino también por su forma de ser.

"Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles. Y cuando ganaste el Mundial, lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo enorme que seas argentino", continúa la carta.

🥹🇦🇷 UNA CARTA QUE EMOCIONÓ A TODOS



En el día de su cumpleaños, un nene de apenas 8 años se volvió viral por el mensaje que le dedicó a Lionel Messi.



✍️ “Gracias por acompañar mi infancia”, le escribió Manuel, que fue hasta el streaming Olga junto a su abuela para leer una… pic.twitter.com/SVbSaMWrsj — RLC Noticias (@rlcnoticias) June 24, 2026

En el escrito, el menor también aprovechó para hablar de sus propios sueños.

"Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande: quiero ser jugador profesional. Todas las noches, antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno mucho para lograrlo, porque mis papás me enseñaron que, con esfuerzo, trabajo y muchas ganas, los sueños pueden hacerse realidad", afirma.

La parte final de la carta de Manuel fue lo que generó aplausos y admiración entre los presentes.

Manu le hizo una carta a Messi por su cumpleaños y es lo más tierno que van a escuchar EN SU VIDA😭



"Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy"



ALGUIEN HAGA ALGO, TIENE QUE CONOCER A MESSI DE… pic.twitter.com/P8QOnrps6s — Meme❤️‍🔥 (@miximexita) June 24, 2026

"Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo: gracias por acompañar mi infancia. Cuando sea grande, me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo, me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir. Feliz cumpleaños, Leo. Que sigas cumpliendo sueños", finaliza la carta.

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