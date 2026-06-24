Beckham, Milei, Scaloni, el PSG y el Barcelona: los mensaje de felicitación a Messi por su cumpleaños 39

Este 24 de junio, mientras se disputa el Mundial 2026, el mundo del fútbol también ha estado pendiente de Lionel Messi, ya que este miércoles el jugador argentino y máximo goleador en la historia de los mundiales cumple 39 años.

Desde las primeras horas de este miércoles, las redes sociales del argentino se han visto llenas de mensajes y posts de felicitaciones, así como videos donde recopilan sus mejores jugadas.

Muchos han sido los equipos, figuras del fútbol, creadores de contenido e incluso gente ajena al fútbol que han dado sus mensajes de felicitación a Lionel Messi.

Uno de ellos fue la cuenta oficial de la selección de Argentina, la cual publicó un video recopilatorio de Messi, desde sus jugadas, la relación que tiene con otros miembros de su equipo, su familia e incluso extractos de su niñez.

Otra publicación que se volvió rápidamente viral fue la del FC Barcelona. la cuenta oficial del equipo culé también felicitó a Messi por su cumpleaños. "Un año más celebrando la grandeza", fue el mensaje del equipo español.

Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos hacés a nosotros.



¡Feliz cumpleaños, capitán! 🇦🇷 pic.twitter.com/Imdy4jVogc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

Otras entidades dedicadas al fútbol también escribieron a Messi por su cumpleaños, como el caso de la propia FIFA, la Conmebol, el club francés Paris Saint Germain, La Ligue 1 de Francia, River Plate de Argentina, e incluso cuentas de otros deportes como la NFL.

Riquelme-Messi. Messi-Riquelme 🔟🫂🔟

Dos cumpleaños, una manera de jugar ⚽️🇦🇷 pic.twitter.com/PLZIRcMnfX — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 24, 2026

Happy Birthday Lionel Andrés Messi 🐐 pic.twitter.com/KAEFUuaXby — adidas (@adidas) June 24, 2026

39 years of memories. 39 years of Lionel Messi.



On this day in 1987, a star was born 🇦🇷🌟 pic.twitter.com/GmG3C6NUiQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

El fútbol cambió para siempre el día que nació Lionel Messi.

¡Felicidades Lionel Messi!

¡Grande entre los Grandes! pic.twitter.com/oseNUuVOJI — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 24, 2026

Con respecto a otros jugadores que felicitaron a Messi, están desde el exjugador inglés David Beckham, Ángel Di María, Julián Álvarez, Lionel Scaloni.

David Beckham to Leo Messi: "Happy birthday to the best to ever do it." 🥰🥳 pic.twitter.com/CO49k6oerr — EuroFoot (@eurofootcom) June 24, 2026

Inclusive, gente ajena al deporte felicitó a Messi por su cumpleaños, como el caso de Javier Milei, presidente de Argentina.

FELIZ CUMPLE L10NEL...!!!

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! pic.twitter.com/15KUtqC1dG — Javier Milei (@JMilei) June 24, 2026

En medio de las celebraciones, Messi y la selección de Argentina se preparan para su último partido de la fase de grupos del Mundial contra Jordania, que será el próximo 27 de junio.

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