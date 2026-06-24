“Messigue inspirando”: el emotivo video que repasa la vida y carrera de Messi en su cumpleaños 39

Lionel Messi celebra sus 39 años en medio de la emoción del Mundial 2026 y de las múltiples felicitaciones que le han manifestado su familia, amigos, compañeros y aficionados a través de las redes sociales.

Entre ellas destaca un emotivo video que publicó la selección de Argentina en su cuenta oficial de Instagram, donde repasa diversos momentos de la vida personal y profesional de su capitán.

A lo largo de los 90 segundos que dura el audiovisual, la narración menciona una palabra compuesta para la ocasión: “Messigue”, con la que forma diversas frases que hacen referencia al impacto que el goleador ha tenido en su equipo y seguidores.

Curiosamente, la palabra con la que se le rinde homenaje en su cumpleaños 39 se repite 10 veces, como el número que identifica a Messi, para formar la misma cantidad de frases en su honor:

Messigue sorprendiendo

Messigue pasando

Messigue enamorando

Messigue asombrando

Messigue emocionando

Messigue movilizando

Messigue inspirando

Messigue haciendo levantar de la silla

Messigue dando alegrías

Messigue ilusionando

“Dicen que algunos nos acostumbramos a lo extraordinario, pero con 39, “Messigue” sorprendiendo. 5 goles en 2 partidos. “Messigue” pasando lo mismo que cuando lo vi por primera vez. “Messigue” enamorando cada enganche, cada toque. Pero si hay algo que “Messigue” asombrando es su sencillez, porque lo que le sigue pasando entre goles es la vida, llevar a los chicos al cole, estar con la familia, y ese es un ejemplo a seguir”, dice en los primeros segundos.

Junto con la narración, se reproducen imágenes del ícono argentino en su infancia, juventud y adultez, tanto dentro como fuera de la cancha, lo que muestra que su pasión por el futbol ha estado presente a lo largo de sus 39 años.

“Messigue” emocionando que sus compañeros también sean sus amigos y que lo sigan todos a él, al que sigue demostrando que no hay que darse nunca por vencido. Solo tengo más palabras para decir lo que me sigue pasando, porque viejos son los trapos, y cada vez hay más trapos nuevos con la cara de él”, continúa la voz con acento argentino.

Las escenas también lo muestran al lado de su equipo, celebrando sus mejores goles, levantando la Copa del Mundo, compartiendo con su familia e, incluso, derramando algunas lágrimas de emoción.

El mensaje culmina con una felicitación de cumpleaños, en la que le desea la misma felicidad que brinda a sus aficionados.

“Hoy cumple años el que “Messigue” movilizando, el que “Messigue” inspirando, el que “Messigue” haciendo levantar de la silla, el que “Messigue” dando alegrías, hoy cumple el que “Messigue” ilusionando a mí y a 46 millones más que lo siguen a donde vaya. Feliz cumpleaños, que seas tan feliz como nos haces a nosotros”, concluye.

Su esposa, Antonela Roccuzzo, también le dedicó una publicación especial en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños, en la que le expresa su amor y recuerda su historia por medio de una serie de fotografías que muestran a Messi como esposo, padre y campeón.

“Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito, Leo Messi”, se lee en el mensaje.

Lionel Messi, destacado futbolista y capitán de la selección argentina, nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Este jueves, en pleno Mundial 2026, cumple 39 años.