Lionel Messi cumple años en pleno Mundial 2026 y sigue marcando tendencia con su estilo

En pleno Mundial 2026 y a pocos días de haberse convertido en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, cumple 39 años.

El futbolista sigue acaparando la atención en cada encuentro deportivo, pero también fuera de la cancha, pues algunos medios han resaltado su capacidad de reinventarse, tanto en el deporte como en su imagen pública.

Tras más de dos décadas de carrera futbolística, Messi ha consolidado un estilo en el que destacan la comodidad y la estética contemporánea. Integra elementos deportivos y urbanos, así como una paleta de colores neutros que favorece la funcionalidad sin perder vigencia.

“Su estilo personal se apoya en la comodidad, la sastrería contemporánea y el espíritu deportivo, dando lugar a un guardarropa donde conviven prendas relajadas, detalles formales y accesorios funcionales. Este equilibrio entre sofisticación y practicidad le permite moverse con soltura tanto en eventos oficiales como en situaciones cotidianas”, destaca una publicación de Infobae.

Es habitual verlo con pantalones de corte recto, camisetas lisas y chaquetas de manga corta, en colores como negro, blanco y beige. En contextos más relajados se le puede ver vistiendo camisas holgadas de manga corta o camisetas blancas, shorts de mezclilla y zapatillas deportivas blancas o bicolor.

“Supo cómo fusionar trajes sastre de corte relajado con camisetas básicas y zapatillas, creando una estética híbrida entre lo formal y lo casual. En ocasiones, opta por un traje sastre negro acompañado de camiseta blanca y zapatillas blancas, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad bajo la luz natural”, agrega el análisis del medio de comunicación.

Además, Messi suele complementar su imagen con accesorios como relojes metálicos, anteojos de sol y bolsos tipo maletín.

Sin embargo, en ocasiones especiales, como la entrega del Balón de Oro en el 2021, lució un esmoquin negro con brillos que también llamó la atención.

Por último, el medio destaca la imagen de su esposa, Antonela Roccuzzo, con quien suele compartir una armonía cromática y conceptual que acompaña ese sello distintivo y actual que define a la pareja.

A propósito de su cumpleaños, Antonela le dedicó una publicación especial en su cuenta de Instagram, en la que le expresa su amor y recuerda su historia por medio de una serie de fotografías que muestran a Messi como esposo, padre y campeón.

“Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito, Leo Messi”, se lee en el mensaje.

Este 24 de junio del 2026, Lionel Messi cumplió 39 años, en plena celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que ha destacado por su participación con la selección argentina.