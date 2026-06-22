Shakira felicita a Lionel Messi tras su doblete y récord en el Mundial 2026: “Muy orgullosa de ti”

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Shakira felicita a Lionel Messi tras su doblete y récord en el Mundial 2026: “Muy orgullosa de ti”

Lionel Messi recibió una felicitación de Shakira tras el triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026.

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Shakira felicita a Lionel Messi tras su doblete y récord en el Mundial 2026: "Muy orgullosa de ti"

La cantante colombiana, Shakira, hizo una publicación dedicada a Lionel Messi para expresar su admiración y orgullo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Shakira no solo asistió al estadio de Dallas el 22 de junio del 2026 para presenciar el encuentro entre Argentina y Austria por la Copa del Mundo 2026, sino que también expresó su apoyo al jugador argentino Lionel Messi.

Tras los dos goles de Messi, que le dieron la victoria a la Albiceleste, la cantante colombiana le dedicó un mensaje especial en sus historias de Instagram, donde le manifestó su admiración y orgullo.

¡Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, escribió la cantante colombiana en español e inglés.

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En la publicación, Shakira etiquetó al capitán de la selección argentina y agregó una fotografía en la que se le ve celebrando un gol.

En las siguientes historias, la artista también publicó una fotografía de una placa conmemorativa VIP de la Copa Mundial de la FIFA 2026, alusiva al partido entre Argentina y Austria. Asimismo, compartió otra imagen en la que posa con una camiseta oficial del Mundial 2026, cuyo himno, Dai Dai, interpreta ella.

Pero Messi también recibió otro mensaje que no pasó desapercibido en las redes sociales. Su esposa, Antonela Roccuzzo, volvió a dedicarle una publicación llena de amor y admiración.

¡Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez! ¡Te amo, Leo Messi!”, escribió Roccuzzo en Instagram, junto a una fotografía en la que aparece con sus tres hijos, todos vestidos con la camisola suplente de la selección argentina.

La publicación ha recibido millones de reacciones y comentarios. Entre ellos destacan: “Nosotros también te amamos”, de Telemundo; “Cracks”, del productor argentino Bizarrap; y “Amo a esta familia que no para de darnos felicidad. ¡Gracias, Messi!”, de la actriz y comediante argentina Connie Ballarini.

En el encuentro de este lunes 22 de junio, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA, al alcanzar 18 goles en sus participaciones mundialistas.

Además, el triunfo contra Austria le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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