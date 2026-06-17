“¡Sos increíble!”: el mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

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“¡Sos increíble!”: el mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Antonela Roccuzzo se pone la camisola de Argentina y dedica mensaje a Lionel Messi tras el triunfo ante Argelia en el Mundial 2026.

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“¡Sos increíble!”: el mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Antonela Roccuzzo expresó su amor y orgullo a su esposo Lionel Messi. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Tras el 3-0 a favor de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, las redes sociales se inundaron de publicaciones en las que aficionados mostraron su apoyo, admiración y afecto por Lionel Messi, conocido como “La Pulga”; sin embargo, una destacó entre todas.

Se trata de una dedicatoria de Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, quien publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, de 13, 9 y 8 años, respectivamente, acompañadas de un mensaje para el capitán de la selección argentina.

“¡Vamoooos Argentina! ¡Con vos siempre, Leo Messi! ¡Sos increíble!”, se lee en la publicación.

Al breve, pero emotivo mensaje dedicado a su esposo, Roccuzzo agregó una serie de fotografías en las que aparece junto a los tres niños, abrazados y portando la camisola titular albiceleste con el número 10 que identifica al capitán argentino.

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Las fotografías fueron tomadas en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, y compartidas después de la histórica victoria de Argentina, en la que Messi destacó al anotar los tres goles que le dieron el triunfo.

La publicación no pasó desapercibida, pues ya ha recibido más de cinco millones de reacciones, además de la respuesta de Messi.

El futbolista también expresó su cariño en los comentarios, donde escribió: “Los amo”, acompañado de cuatro corazones, en alusión a su esposa y sus tres hijos.

La selección de Argentina se enfrentó a la de Argelia el martes 16 de junio del 2026, encuentro que el combinado sudamericano ganó por 3-0, todos anotados por Messi.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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