Del traje a la ropa deportiva: cómo visten los entrenadores en la Copa del Mundo 2026

Desde trajes elegantes hasta ropa deportiva, los directores técnicos de las selecciones que participan en la Copa del Mundo 2026 también imponen moda en la cancha.

Durante cada encuentro, las cámaras suelen enfocar el desenvolvimiento de los entrenadores y, además de mostrar sus reacciones en distintos momentos del juego, los críticos de moda también destacan su forma de vestir.

Mientras algunos prefieren mantener un perfil serio con trajes de saco y corbata, otros “se ponen la camisola” y optan por prendas deportivas que los hacen sentir “en la jugada”.

Sin embargo, algunos han dado de qué hablar durante los primeros partidos del Mundial 2026 por ser considerados referentes de moda. Medios como Infobae han destacado el estilo de Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, de 38 años, quien “atrae las miradas” por desafiar el molde clásico de su puesto.

“Julian Nagelsmann se consolidó como el director técnico más joven del Mundial 2026, atrayendo la atención tanto por su desempeño táctico como por sus elecciones de vestimenta”, señala el medio de comunicación.

Pese a las críticas que recibió durante su etapa en el Bayern de Múnich, cuando era señalado de convertir el banquillo en una pasarela, Nagelsmann conserva su identidad y elige prendas de los patrocinadores oficiales, pero con un estilo contemporáneo y detalles llamativos que integran funcionalidad y comodidad.

Entre sus elecciones habituales destacan:

Pantalones rectos en tonos oscuros

Camisetas lisas y básicas

Calcetines estampados

Zapatos deportivos en colores neutros

Tejidos suaves y cortes holgados

Suéteres de punto

Chaquetas ligeras

Medias estampadas

Camperas bomber o buzos con capucha

Abrigos acolchados en colores sobrios, como azul marino, negro o verde oliva

“Esta combinación le permite proyectar una imagen pulcra y funcional, alineada con su personalidad innovadora y su rol de referente de una nueva generación de entrenadores”, destaca el medio.