Ricardo Arjona anticipó cambios en el futbol mundial hace 30 años, según usuarios

La emoción por la Copa del Mundo 2026 está a flor de piel, pero mientras algunos aficionados se enfocan en los avances de sus equipos favoritos, otros han criticado cambios que, según usuarios, Ricardo Arjona ya había anticipado.

La regla de pausa para hidratación ha generado polémica en el Mundial 2026. Se trata de pausas obligatorias de tres minutos en el minuto 22 de cada tiempo, en todos los partidos del torneo.

La medida implementada por la FIFA ha recibido diversas críticas, y algunos usuarios recordaron El noticiero, una canción de Ricardo Arjona que habría anticipado estos extremos. El tema del cantautor guatemalteco fue lanzado en 1996 como parte de su álbum Si el norte fuera el sur.

“El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías, y ocho tiempos fuera pa' vendernos porquerías”, dice la sexta estrofa del tema.

El creador de contenido identificado en redes sociales como Andy Futbol, quien en sus publicaciones aborda asuntos deportivos y manifiesta sus críticas y aficiones, publicó un video titulado “Ricardo Arjona nos lo advirtió hace muchos años”, en el que cita la canción y expone su postura.

“Ahí está, lo dijo perfectamente Ricardo Arjona hace muchísimos años, la FIFA, con tal de vendernos lo que sea, va a transformar el futbol en la NFL, en la NBA, en cuatro cuartos y ocho cuartos, si es necesario, para vendernos pero, según ellos, es para cuidar la integridad del futbolista. ¿Qué nos creen tontos a nosotros los aficionados, por el amor de Dios?”, dice.

El aficionado se refiere a los desacuerdos que han manifestado seguidores, entrenadores y jugadores sobre esta medida, al considerar que, más que velar por el bienestar de los futbolistas, responde a intereses comerciales.

Andy Futbol continúa su discurso asegurando que “parece chiste, pero estamos muy cerca de que en pleno partido paren todo para que los futbolistas nos hagan comerciales y nos vendan cualquier cosa que se le ocurra a la FIFA”.

Aunque mencionó a Ricardo Arjona en dicha publicación, el artista aún no ha reaccionado ni se ha pronunciado al respecto.