¿Salud o negocio? La regla de la pausa de hidratación que genera polémica en el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó con una innovación que rápidamente abrió un intenso debate dentro del fútbol. La FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación de tres minutos al minuto 22 de cada tiempo en todos los partidos del torneo, una medida que ha generado críticas entre aficionados, jugadores y entrenadores.

La controversia ha quedado reflejada en los primeros partidos que se han jugado. En las transmisiones se escuchaba: "Y aquí termina el primer cuarto", una comparación entre el nuevo formato y deportes como el básquetbol que se ha repetido entre muchos seguidores.

Las críticas no provienen únicamente de las gradas. El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, cuestionó la obligatoriedad de la medida y aseguró que solo la considera necesaria en condiciones climáticas extremas. "No me gustan, solo me gustan si las condiciones son extremas", afirmó el entrenador argentino.

Detrás de la discusión deportiva también aparece una pregunta incómoda: si las pausas fueron creadas exclusivamente para proteger a los futbolistas o si responden a intereses comerciales. La FIFA presentó la medida como una iniciativa de bienestar para los jugadores, pero al mismo tiempo abrió nuevas oportunidades para la publicidad durante los encuentros.

La implementación no ha estado exenta de críticas. En algunos partidos, las interrupciones provocaron desajustes entre la transmisión y el desarrollo del juego, lo que llevó a que algunos espectadores se perdieran parte de la acción al regresar de los espacios comerciales, aumentando así el debate sobre el verdadero impacto de la medida.

Los críticos sostienen que la obligatoriedad de las pausas, incluso cuando las condiciones climáticas no son extremas, alimenta las dudas sobre el verdadero objetivo de la medida. Durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay, la interrupción se realizó pese a que el clima y las condiciones del estadio no parecían justificarla.

La controversia aumentó al observarse a los jugadores esperando en el campo mientras concluían los espacios publicitarios de las transmisiones. Para los detractores, estas pausas representan nuevas oportunidades comerciales en los 104 partidos del torneo.

No todos los operadores adoptaron la misma estrategia. Algunas transmisiones optaron por mantener la cobertura en vivo durante las pausas con análisis, repeticiones e indicaciones tácticas, una decisión que fue bien recibida por aficionados que consideran que ayuda a preservar la esencia del espectáculo deportivo mientras continúa el debate sobre el futuro de esta medida.