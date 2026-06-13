Dos detenidos por la desaparición de equipamiento de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Fútbol Internacional

Dos detenidos por la desaparición de equipamiento de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra vivió un contratiempo logístico en los primeros días del Mundial 2026 después de que parte de su equipamiento desapareciera durante un traslado entre Florida y Kansas City.

Raúl Barreno C. y EFE

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Imagen de archivo del seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel (c) junto con Jude Bellingham (d). Foto Prensa Libre: EFE.

Imagen de archivo del seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel (c) junto con Jude Bellingham (d). Foto Prensa Libre: EFE.

La Football Association (FA) confirmó el incidente y la Policía de Kansas City (KCPD) abrió una investigación para determinar las circunstancias de la desaparición del material.

Según reportes de medios británicos y estadounidenses, entre los artículos reportados como desaparecidos figuraban zapatos personalizados de jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham, balones y material de entrenamiento utilizado por la selección inglesa.

Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas vinculadas con la investigación.

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De acuerdo con información difundida por medios locales, parte del equipamiento fue recuperado y la FA gestionó la reposición de otros artículos necesarios para la preparación del equipo.

El incidente no alteró el calendario deportivo de Inglaterra. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mantiene programados sus entrenamientos en Kansas City y prepara su debut en el Mundial, previsto para el 17 de junio ante Croacia.

Posteriormente enfrentará a Ghana y Panamá en la fase de grupos.

Desafíos logísticos de un torneo de gran escala

El caso pone de relieve la complejidad logística de una Copa del Mundo organizada en tres países y con la participación de 48 selecciones.

El traslado de equipamiento, personal y recursos entre distintas sedes representa uno de los principales desafíos operativos del torneo. La FA evitó ofrecer detalles adicionales mientras continúan las investigaciones policiales.

Otro hecho investigado en México

Por separado, autoridades de Tijuana, México, informaron sobre el hallazgo de un cadáver dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del Estadio Caliente.

La Fiscalía General de Baja California investiga el caso como un homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de vínculos entre la investigación y la selección de Irán ni con la organización del Mundial 2026.

La selección iraní utiliza instalaciones en Tijuana como centro de entrenamiento durante su preparación para el torneo.

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