Dos detenidos por la desaparición de equipamiento de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026

La Football Association (FA) confirmó el incidente y la Policía de Kansas City (KCPD) abrió una investigación para determinar las circunstancias de la desaparición del material.

Según reportes de medios británicos y estadounidenses, entre los artículos reportados como desaparecidos figuraban zapatos personalizados de jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham, balones y material de entrenamiento utilizado por la selección inglesa.

Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas vinculadas con la investigación.

De acuerdo con información difundida por medios locales, parte del equipamiento fue recuperado y la FA gestionó la reposición de otros artículos necesarios para la preparación del equipo.

El incidente no alteró el calendario deportivo de Inglaterra. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mantiene programados sus entrenamientos en Kansas City y prepara su debut en el Mundial, previsto para el 17 de junio ante Croacia.

Posteriormente enfrentará a Ghana y Panamá en la fase de grupos.

Desafíos logísticos de un torneo de gran escala

El caso pone de relieve la complejidad logística de una Copa del Mundo organizada en tres países y con la participación de 48 selecciones.

El traslado de equipamiento, personal y recursos entre distintas sedes representa uno de los principales desafíos operativos del torneo. La FA evitó ofrecer detalles adicionales mientras continúan las investigaciones policiales.

American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City.



Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered 🚨 pic.twitter.com/cVdMjRjxIY — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2026

Otro hecho investigado en México

Por separado, autoridades de Tijuana, México, informaron sobre el hallazgo de un cadáver dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del Estadio Caliente.

La Fiscalía General de Baja California investiga el caso como un homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de vínculos entre la investigación y la selección de Irán ni con la organización del Mundial 2026.

La selección iraní utiliza instalaciones en Tijuana como centro de entrenamiento durante su preparación para el torneo.