Neymar no jugará ante Marruecos: Ancelotti aplaza su regreso con Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aplazó este viernes 12 de junio la reincorporación de Neymar a los entrenamientos y confirmó que el delantero no estará disponible para el debut en el Mundial 2026 ante Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el sábado 13 de junio.

El técnico italiano indicó que ahora espera que el atacante vuelva a ejercitarse con el grupo “la próxima semana”, una vez supere una lesión en el gemelo derecho.

“Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible”, señaló Ancelotti en la rueda de prensa previa al estreno de Brasil en el torneo.

El pasado 5 de junio, antes del último amistoso de preparación ante Egipto, el entrenador había señalado que confiaba en ver al jugador de regreso a los entrenamientos durante esta semana, previsión que finalmente no se cumplirá.

El futbolista del Santos no ha participado en las sesiones grupales de los últimos días y ha continuado su recuperación de una lesión de grado II en el gemelo derecho, sufrida el pasado 17 de mayo.

A sus 34 años, Neymar afronta la posibilidad de disputar su cuarta Copa del Mundo y fue una de las principales novedades en la convocatoria de Ancelotti, pese a las dudas sobre su estado físico.

El técnico defendió su decisión de incluirlo en la lista. “Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por su experiencia y por el ejemplo que puede representar para los jugadores jóvenes”, explicó.

Amanhã começa a jornada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.



Que bata forte no peito a paixão de milhões.



⏰ 19h (de Brasília)#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/R81ouvLKm8 — brasil (@CBF_Futebol) June 12, 2026

El delantero queda descartado para el encuentro ante Marruecos y su posible regreso se proyecta para el segundo partido de la fase de grupos, frente a Haití, en Filadelfia, el 19 de junio.

Desde el campamento marroquí, el lateral Achraf Hakimi expresó su deseo de enfrentarse al brasileño.

“Quiero jugar contra los mejores y Neymar es uno de los mejores”, afirmó.

También el brasileño Vinícius Júnior se refirió al atacante y confió en su pronta recuperación. “Es mi ídolo”, dijo el jugador del Real Madrid, quien añadió que Neymar “siempre le dio consejos” y que su presencia en la selección es importante.