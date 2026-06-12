Brasil inicia su camino en el Mundial 2026: ¿qué día y a qué hora de Guatemala debutará ante Marruecos?

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Brasil inicia su camino en el Mundial 2026: ¿qué día y a qué hora de Guatemala debutará ante Marruecos?

Brasíl iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos en el arranque del Grupo C. La pentacampeona llega con la misión de romper una sequía de 24 años sin títulos. Aquí, el día y hora del partido.

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AME8184. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 03/06/2026.- El jugador de la selección de Brasil Vinícius Júnior saluda durante un entrenamiento este miércoles, en Columbia Park, Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

A- El jugador de la selección de Brasil Vinícius Júnior saluda durante un entrenamiento este miércoles, en Columbia Park, Nueva Jersey (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE):

La pentacampeona del mundo, Brasil, se prepara para entrar en escena en la Copa del Mundo 2026, la primera edición con 48 selecciones y que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá. Será también el torneo más extenso de la historia, con una duración de 39 días.

La selección brasileña, máxima ganadora en la historia de los mundiales, está por comenzar su camino cuando enfrente a Marruecos en el arranque del Grupo C. La Canarinha llega a Norteamérica con el objetivo de volver a levantar el trofeo más prestigioso del futbol mundial, algo que no consigue desde hace 24 años.

Su último título fue en Corea-Japón 2002, cuando venció a Alemania en la final para conquistar su quinto campeonato. Brasil también se coronó en suelo americano en 1994, durante el Mundial disputado en Estados Unidos, donde alcanzó su tetracampeonato.

Hoy, el tiempo sin títulos vuelve a alcanzar una cifra similar a la registrada entre 1970 y 1994, cuando conquistó sus títulos tercero y cuarto, lo que aumenta la expectativa y la presión sobre el equipo sudamericano.

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Ahora, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la selección brasileña buscará recuperar su reinado. Sin embargo, deberá avanzar paso a paso, y su debut frente a Marruecos será una prueba exigente. El conjunto marroquí llega con ambiciones y con el recuerdo de su histórica actuación en Qatar 2022, donde sorprendió al mundo al finalizar en el tercer lugar y consolidarse como una de las selecciones revelación.

El encuentro no será sencillo para la Verdeamarela, que deberá mostrar su jerarquía desde el primer minuto. El partido está programado para las 16 horas de Guatemala, este sábado 13 de junio, y marcará el inicio del camino para un Brasil que, como siempre, figura entre los favoritos.

¿Será este el torneo en el que Brasil vuelva a reinar en el futbol mundial o se extenderá la sequía? El espectáculo está por comenzar y la historia espera un nuevo capítulo para la selección más laureada del mundo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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