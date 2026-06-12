Así queda el Grupo A del Mundial 2026 tras los triunfos de México y Corea del Sur

La Copa del Mundo ya está en marcha y el Grupo A, integrado por el anfitrión México, República de Corea, Sudáfrica y República Checa, comenzó su actividad con una jornada marcada por partidos cerrados y escasa elaboración colectiva, aunque con equipos efectivos en momentos clave.

La selección de México debutó con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. El conjunto local respondió a las expectativas con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes aseguraron el triunfo y le dieron la primera gran alegría a la afición mexicana. México mostró solidez y aprovechó sus oportunidades para sumar tres puntos vitales en un torneo corto, donde cada unidad puede ser determinante.

En el otro partido del grupo, República de Corea también sumó tres puntos tras remontar frente a República Checa y vencer 2-1 a los europeos. El conjunto asiático mostró carácter y eficacia para imponerse con anotaciones de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, y firmó así una valiosa victoria en su debut.

Tras la primera jornada, México lidera el Grupo A gracias a una mejor diferencia de goles (+2), por delante de República de Corea, que también tiene tres puntos, pero una diferencia de +1. República Checa ocupa la tercera posición, mientras que Sudáfrica cierra la clasificación sin unidades.

La segunda jornada se disputará el jueves 18 de junio y comenzará a perfilar a los posibles clasificados a la siguiente fase, en una lucha que promete mantenerse intensa hasta el final.