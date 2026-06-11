Un gol de fantasía y una camiseta destrozada: las imágenes virales del Corea del Sur vs República Checa

Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México, en el cierre de la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Además del resultado, el encuentro dejó dos acciones que generaron amplia repercusión entre los aficionados: el gol de Hwang In-beom que completó la remontada surcoreana y la camiseta rota del checo Pavel Šulc durante una jugada del partido.

La República Checa tomó ventaja con un gol de Ladislav Krejčí, pero Corea del Sur reaccionó y logró darle vuelta al marcador.

Hwang In-beom fue protagonista del tanto decisivo. Tras recibir un pase de Lee Kang-in, controló el balón dentro del área, superó a sus rivales en forma magistral y definió para establecer el 2-1 definitivo. La jugada fue una de las más destacadas del encuentro.

🌐🇰🇷 Corea del Sur 1-1 República Checa | Copa del Mundo, Grupo A



ESPECTACULAR DEFINICIÓN DE HWANG IN-BEOM QUE RESCATA EL EMPATE 🪄pic.twitter.com/wObXr0mRRr — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 12, 2026

Otra de las imágenes del partido tuvo como protagonista al mediocampista checo Pavel Šulc. Durante una acción del encuentro, el jugador sufrió un tirón de camiseta por parte del defensor surcoreano Lee Han-beom.

La camiseta de Šulc se rompió en la espalda, aunque el futbolista continuó jugando durante algunos segundos sin advertir lo ocurrido.

Posteriormente, el árbitro detuvo el partido para permitir el cambio de uniforme.

Las imágenes de ambas acciones circularon ampliamente en plataformas digitales durante las horas posteriores al encuentro.

Demasiado malas las camisetas de República Checa 🇨🇿 pic.twitter.com/HuPQwURweo — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) June 12, 2026

Con la victoria, Corea del Sur sumó sus primeros tres puntos y se colocó junto a México en la parte alta del Grupo A, después del triunfo mexicano por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural.