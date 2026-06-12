Mundial 2026 en Miami: calor extremo y sensación térmica de hasta 40 °C pondrán a prueba a jugadores y aficionados

El sur de Florida afronta condiciones de calor extremo justo cuando Miami se alista para recibir los primeros encuentros del Mundial 2026. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las temperaturas máximas previstas oscilarán entre 31 °C y 34 °C, pero la alta humedad podría elevar la sensación térmica por encima de 40 °C durante el fin de semana y la próxima semana.

El primer partido programado en el estadio de Miami Gardens será el lunes 15 de junio, entre Arabia Saudita y Uruguay. Para esa jornada, los pronósticos apuntan a temperaturas cercanas a 32 °C, mínimas de unos 25 °C y posibilidad de tormentas dispersas, lo que podría incrementar la humedad y hacer más exigente la permanencia de aficionados en exteriores.

Miami será una de las sedes más calurosas

El estadio de Miami Gardens, conocido habitualmente como Hard Rock Stadium, recibirá siete partidos del torneo, entre ellos encuentros de fase de grupos, un duelo de eliminación directa, un partido de cuartos de final y el juego por el tercer puesto. La sede no cuenta con aire acondicionado, por lo que el calor y la humedad serán factores clave para jugadores y asistentes.

Ante ese escenario, los partidos en Miami fueron programados a partir de las 17 horas o más tarde. Además, la organización del torneo contempla pausas de hidratación durante los encuentros para reducir riesgos asociados al calor extremo.

Qué partidos se jugarán en Miami

La sede de Florida recibirá encuentros de selecciones como Arabia Saudita, Uruguay, Cabo Verde, Escocia, Brasil, Colombia y Portugal. Los partidos de fase de grupos programados en Miami son:

Arabia Saudita vs. Uruguay , 15 de junio

, 15 de junio Uruguay vs. Cabo Verde , 21 de junio

, 21 de junio Escocia vs. Brasil , 24 de junio

, 24 de junio Colombia vs. Portugal, 27 de junio

También se disputarán en esa sede un partido de dieciseisavos de final, uno de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto del Mundial.

Recomendaciones ante la ola de calor

Las autoridades meteorológicas recomendaron a residentes, visitantes y aficionados hidratarse constantemente, usar ropa ligera, buscar sombra o espacios con aire acondicionado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor.

El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene vigilancia por posibles tormentas eléctricas y lluvias dispersas durante las tardes, condiciones que podrían modificar la sensación térmica y afectar la logística de los eventos masivos.

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