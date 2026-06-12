Inauguración del Mundial 2026 de EE. UU. y Canadá: a qué hora serán los partidos en Guatemala

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Inauguración del Mundial 2026 de EE. UU. y Canadá: a qué hora serán los partidos en Guatemala

México ya debutó en el Mundial 2026 con una victoria, ahora los otros dos anfitriones, EE. UU. y Canadá, tendrán su cita mundialista este 12 de junio.

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Inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en México

El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE se presentan este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Mundial 2026 dio inicio el pasado 11 de junio, y la selección de México empezó con pie derecho al conseguir una victoria por 2-0 ante Sudáfrica.

Ahora que una de las anfitrionas cumplió con su misión de ganar en su debut, este 12 de junio les toca a las otras dos grandes protagonistas: las selecciones de Estados Unidos y Canadá.

Ambos países están bajo presión, ya que no solo están obligados a ganar para representar mejor su imagen de anfitriones en un Mundial, sino también para empezar bien la competición y ubicarse, de forma preliminar, en el primer puesto de sus respectivos grupos.

Al igual que ocurrió con México, el primer partido de este viernes 12 de junio será a las 13 horas, hora de Guatemala, cuando la selección de Canadá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el grupo B.

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Posteriormente, a las 7 de la noche de este mismo viernes, será el turno de Estados Unidos, que se enfrentará a Paraguay en el grupo D.

Canadá y Estados Unidos están en diferentes grupos, por lo que surge la pregunta: ¿qué ocurrirá con los otros dos partidos de los grupos B y D? ¿Y qué pasa con el grupo C?

Respecto del grupo B, el otro partido, Qatar contra Suiza, será el próximo 13 de junio a las 13 horas.

Mientras tanto, el segundo partido del grupo D, Australia contra Turquía, será también el sábado 13 de junio, a las 22 horas.

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Finalmente está el grupo C, que empezará el sábado 13 de junio con uno de los partidos más llamativos: Brasil contra Marruecos. Este será a las 16 horas.

Por último, el segundo partido del grupo C, Haití contra Escocia, será el domingo 14 de junio, a las 11 horas.

Lea también: México toma el liderato del Grupo A y Estados Unidos debuta bajo presión

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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