Arévalo suspende actividades públicas por una infección intestinal, pero continúa al frente del Gobierno

El presidente Bernardo Arévalo se ausentará temporalmente de algunas actividades públicas presenciales debido a una infección intestinal que obligó a que recibiera atención médica, informó este martes 4 de agosto la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García.

La funcionaria explicó que el estado de salud del mandatario no reviste gravedad y aseguró que este continúa al frente de las funciones de Gobierno, aunque durante los próximos días podría no asistir de manera presencial a algunos actos oficiales mientras completa su tratamiento médico.

La aclaración fue hecha durante la conferencia de prensa convocada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para informar sobre la emergencia causada por la erupción del volcán de Fuego, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre la salud del gobernante.

"Acerca de la presencia del señor presidente en la conferencia y su salud surgieron algunos mensajes de desinformación, lamentablemente, distrayendo la atención de lo que realmente es importante, que es esta situación del volcán", afirmó García al inicio de su intervención.

La secretaria indicó que Arévalo sufrió una infección intestinal, una condición que calificó de frecuente, por lo que fue atendido por personal médico.

"El presidente está bien, el presidente está trabajando como siempre, el presidente está liderando sus equipos como siempre, está al tanto de esta situación como siempre. El presidente sí tuvo una situación de salud (...) una infección intestinal y sí tuvo que ser atendido médicamente, pero ya está mejor", expresó.

Según García, el mandatario recibe tratamiento con antibióticos, razón por la cual limitará temporalmente su participación en actividades presenciales.

"Probablemente no lo tengamos presencialmente en algunos espacios por esos temas de que tiene que ser tratado con antibióticos", explicó.

Añadió que, pese a esa condición, Arévalo continúa coordinando las acciones del Ejecutivo, especialmente las relacionadas con la atención de la emergencia causada por la actividad del volcán de Fuego.

"El presidente está al frente de ella", afirmó en referencia a la respuesta institucional desplegada por el Gobierno.

Llamado a evitar la desinformación

Durante su intervención, García pidió a la población no prestar atención a versiones incorrectas sobre el estado de salud del mandatario y concentrarse en la información oficial relacionada con la emergencia volcánica.

"Quiero aclarar que el presidente está bien, porque he leído mucha información equivocada. La población ya tiene suficiente con esta preocupación. Lo importante es que atendamos la información de Conred y lo que la situación del volcán está causando", indicó.

La funcionaria reiteró que todas las instituciones del Estado permanecen activas para atender la emergencia y que el presidente continúa dirigiendo las acciones desde el Ejecutivo, aunque por recomendación médica reduzca temporalmente su presencia en actividades públicas.

Presidencia aclara la salud de Bernardo Arévalo tras su ausencia en las conferencias de prensa por la emergencia por el volcán de Fuego. (Video: @valtex_gt). pic.twitter.com/ca1to0WKJZ — La Red (@Lared1061) August 5, 2026

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