México toma el liderato del Grupo A y Estados Unidos debuta bajo presión

México y Corea del Sur, los primeros ganadores: Julián Quiñones abrió el triunfo de México frente a Sudáfrica en el partido inaugural. El marcador final fue de 2-0, con un segundo tanto de Raúl Jiménez. El encuentro dejó tres expulsados: Sithole y Zwane, por el conjunto africano, y César Montes, por el equipo norteamericano.

Por su parte, Corea del Sur remontó un 0-1 frente a la República Checa con dos goles en el segundo tiempo. Hwang In-Beom, futbolista del Feyenoord neerlandés, aportó un gol y una asistencia en la victoria por 2-1.

México y Corea del Sur lideran el grupo A con tres puntos El regreso de Paraguay, pendiente de Enciso: Julio Enciso se entrenó con el grupo en la última sesión previa al duelo de este viernes contra Estados Unidos, correspondiente al grupo B, y se prevé que esté disponible para el encuentro. La incógnita es si comenzará en el banquillo o como titular.

“Está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores”, explicó su técnico, el argentino Gustavo Alfaro.

Paraguay vuelve a disputar una Copa del Mundo 16 años después de su eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1). Comparte el grupo B con Estados Unidos, Australia y Turquía.

Estados Unidos, ante las dudas: El cuadro de la Barras y las Estrellas , rival de Paraguay, debutará en Inglewood en medio de las dudas por su rendimiento reciente.

El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino perdió tres de sus últimos cuatro encuentros previos al Mundial: 1-2 ante Alemania, 2-5 frente a Bélgica y 0-2 contra Portugal.

Los antecedentes, sin embargo, favorecen a Estados Unidos, que ganó los tres enfrentamientos más recientes ante Paraguay, aunque siempre por un solo gol de diferencia.

Canadá y Bosnia-Herzegovina, ocho partidos invictos Toronto será escenario este viernes del debut de Canadá frente a Bosnia-Herzegovina. El conjunto norteamericano, que disputa su tercera Copa del Mundo, permanece invicto en sus últimos ocho encuentros, con tres victorias y cinco empates.

Su rival atraviesa una racha similar y obtuvo su clasificación mediante la repesca, tras eliminar a Italia. El partido será dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello.

Cristiano y Bernardo Silva, rumbo a Palm Beach

Tras una última sesión de entrenamiento en Portugal, la selección lusa viajará a Estados Unidos, específicamente a Palm Beach. Cristiano Ronaldo será la principal atracción del equipo, mientras que Bernardo Silva acapara la atención del mercado de fichajes.

El volante se perfila como posible incorporación del Real Madrid, dirigido por José Mourinho, luego de despertar interés tanto del Atlético de Madrid como del Barcelona. La irrupción del club blanco habría modificado sus planes tras anunciar su salida del Manchester City.