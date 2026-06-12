EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial del 2026 en EE. UU.

Con un despliegue estelar que reúne a figuras de la talla de Katy Perry y la superestrella surcoreana Lisa, Estados Unidos inaugurará este viernes 12 de junio una histórica Copa del Mundo, que se disputa por primera vez con tres países anfitriones y promete romper los récords de audiencia alcanzados en Catar 2022 y Rusia 2018.

La fiesta del futbol se trasladará a la ciudad de Los Ángeles, ubicada en el estado de California, con un cartel de alto perfil internacional encabezado por la estrella del pop Katy Perry, la surcoreana Lisa y la brasileña Anitta. Además, estas artistas estarán acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, popular en Estados Unidos.

Una vez concluido el concierto de apertura, la selección de los Estados Unidos saltará a la cancha del SoFi Stadium para medirse con el cuadro de Paraguay a partir de las 19.00 horas de Guatemala. Para entonces, las tres sedes mundialistas ya habrán albergado al menos un compromiso en los primeros dos días de la Copa del Mundo 2026.

Frente a este panorama, EE. UU. parte como favorito para quedarse con el primer lugar del Grupo D, por delante de Paraguay, Turquía y Australia. No obstante, a partir de la siguiente fase, el camino podría complicarse, ya que enfrentaría al tercer lugar de los grupos E o F, donde figuran selecciones como Alemania, Ecuador, Japón y Países Bajos.

12 de junio 2026, 18:50h Katy Perry se presenta en Los Ángeles, California

Katy Perry fue la artista principal de la ceremonia de inauguración de Estados Unidos para la Copa Mundial del 2026, en el espectáculo celebrado este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. La cantante, nacida en Santa Bárbara, actuó poco antes del debut de la selección de EE. UU. ante Paraguay, frente a 70 mil espectadores.

Katy Perry performing at the USMNT World Cup opener against Paraguay! 🇺🇸 pic.twitter.com/11q6lm3rMc — USMNT Only (@usmntonly) June 13, 2026

12 de junio 2026, 18:45h Jason Sudeikis aparece en el SoFi Stadium

Jason Sudeikis es uno de los rostros oficiales de la Copa Mundial del 2026 y capitalizó el éxito global de su icónico personaje, el entrenador de futbol Ted Lasso. Por ello, apareció en el SoFi Stadium para presentar las banderas de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

12 de junio 2026, 18:40h Los seleccionados salen a calentar

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay salen a calentar al campo del SoFi Stadium para preparar su cuerpo de forma progresiva. Ambos equipos son conscientes de que una lesión en el primer partido de la Copa Mundial podría afectar sus aspiraciones en el torneo, por lo que todos los futbolistas deben estar listos para entregarlo todo.

CP in LA. pic.twitter.com/z9iJ6swFRX — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 13, 2026

12 de junio 2026, 18:30h El estadio está listo para el partido

La selección de los Estados Unidos debutará en Los Ángeles, California, donde residen miles de aficionados al futbol. Además, los dirigidos por el director técnico argentino Mauricio Pochettino aseguraron que disfrutan jugar en la costa oeste del país, debido a que consideran que los aficionados son más apasionados y viven mejor el deporte.

USMNT takes the stage in LA 🌟 @LosAngelesFWC26 pic.twitter.com/hqoSRwr09U — SoFi Stadium (@SoFiStadium) June 13, 2026

12 de junio 2026, 18:25h Los encargados de abrir la gran ceremonia en California

Future y Tyla fueron los encargados de abrir la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. Ambos son artistas reconocidos internacionalmente y destacan por su influencia en los géneros del hip-hop, el trap y el afropop. Además, son conocidos por el uso de efectos vocales en sus producciones.

La cantante sudafricana Tyla y el rapero estadounidense Future actúan durante el espectáculo previo al partido de la fase de grupos. (Foto Prensa Libre: EFE)

12 de junio 2026, 18:15h Tyla y Future abren el espectáculo en Los Ángeles

El rapero estadounidense Future, una de las principales figuras del hip-hop y el trap, se presentó en la inauguración de la Copa Mundial del 2026. Durante la ceremonia en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, interpretó el tema oficial del torneo, titulado "Game Time", junto con la sudafricana Tyla, quien también participó en la actuación de Shakira.

12 de junio 2026, 18:00h Future se presenta en la ceremonia inaugural

El rapero estadounidense Future, una figura destacada de la escena internacional del hip-hop y el trap, se presentó en el SoFi Stadium como uno de los artistas principales de las celebraciones musicales de la Copa Mundial. Allí interpretó el tema oficial del torneo en Estados Unidos, titulado "Game Time", junto con la cantante sudafricana Tyla.

FUTURE IN WORLD CUP 🏆



FUTURE VERSE IN GAME TIME IN WORLD CUP CEREMONY!!!



GOAT!!!🐐 pic.twitter.com/ytD7qDXHgK — F&M 🦅 (@FEMBR23) June 12, 2026

12 de junio 2026, 17:55h La alineación de Paraguay contra Estados Unidos

Los elegidos por Gustavo Alfaro ya están listos para el debut de Paraguay en la Copa Mundial que se disputa en Estados Unidos. Destacan las titularidades de Miguel Almirón y Julio Enciso, las figuras de la Albirroja, quienes esperan devolver a su selección a unos cuartos de final después de 16 años de ausencia en las Copas del Mundo.

Equipo 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️



📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el debut en la máxima cita.



🆚 🇺🇸

🏆 @FIFAWorldCup 2026 - Grupo D

🏟️ Los Angeles Stadium

🕙 22:00 h

📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal



¡Dale la #Albirroja ⚪🔴!… pic.twitter.com/AuLwohvvUv — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026

12 de junio 2026, 17:50h El once inicial de EE. UU. vs. Paraguay

Mauricio Pochettino ya eligió a los once jugadores que representarán a la selección de Estados Unidos en su debut mundialista ante Paraguay. Destaca la presencia de la estrella estadounidense Christian Pulisic, quien estará acompañado por otros futbolistas que militan en Europa, como Weston McKennie, Sergiño Dest y Folarin Balogun.

12 de junio 2026, 17:45h La Selección femenina de EE. UU. apoyará a la masculina

La selección femenina de Estados Unidos llegó al SoFi Stadium, en la ciudad de Los Ángeles, California, para apoyar al equipo masculino en la búsqueda de sus primeros tres puntos en esta Copa Mundial. El gesto fue bien recibido en las redes sociales, donde los aficionados destacaron la unión entre ambas selecciones que buscan destacar.

So ready to cheer on the @USMNT 👊 pic.twitter.com/Lmqflh2PHj — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) June 12, 2026

12 de junio 2026, 17:35h 70 mil espectadores llenarán el recinto

El SoFi Stadium tiene una capacidad oficial de 70 mil 240 espectadores para partidos de futbol, por lo que el estadio de Los Ángeles, California, presentará un lleno total para el debut de Estados Unidos en la Copa Mundial del 2026, donde la selección estadounidense espera alcanzar las semifinales del torneo por segunda vez en toda su historia.

12 de junio 2026, 17:25h Paraguay llega al SoFi Stadium

Luego de quedar eliminada en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, a manos de la campeona España, Paraguay pasó 16 años sin disputar un partido mundialista. Por lo tanto, después de casi dos décadas de ausencia, la Albirroja se encuentra en el estadio de Los Ángeles, California, lista para enfrentar a la selección de los Estados Unidos.

12 de junio 2026, 17:10h La revancha mundialista: 96 años después

El historial entre Estados Unidos y Paraguay favorece a la selección norteamericana, con cinco victorias, dos empates y dos triunfos para la Albirroja. Sin embargo, en la Copa del Mundo se enfrentaron en la fase de grupos de Uruguay 1930, hace 96 años, con victoria estadounidense por 3-0. Por ello, la revancha llegará en el Mundial 2026.

El momento ha llegado. 🇺🇸 🆚 🇵🇾#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 12, 2026

12 de junio 2026, 16:50h Aparecen los American Outlaws

Los American Outlaws (AO), el principal grupo de aficionados de la selección de Estados Unidos, tanto masculina como femenina, llegó a la ciudad de Los Ángeles, California, con más de 30 mil integrantes y la esperanza de ver a su equipo conseguir la victoria en su nuevo debut mundialista, en el regreso de la Copa a Norteamérica.

12 de junio 2026, 16:30h Los aficionados llegan al SoFi Stadium

A través de redes sociales, cientos de aficionados que se encuentran en las inmediaciones del SoFi Stadium han compartido imágenes y videos del ambiente previo al debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay, ya que los dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino intentarán sumar sus primeros puntos en el torneo.

All in for U.S. pic.twitter.com/w15zP82pur — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

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