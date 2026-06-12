Damián Bobadilla marca el primer autogol del Mundial 2026 y adelanta a Estados Unidos

El centrocampista paraguayo Damián Bobadilla se convirtió este viernes 12 de junio en el autor del primer autogol del Mundial 2026 al enviar el balón a su propia portería al minuto 7 del partido entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio Los Ángeles de Inglewood, California.

La anotación permitió a la selección estadounidense tomar ventaja de 1-0 en el encuentro correspondiente al Grupo D.

El autogol de Bobadilla, jugador del São Paulo de Brasil, representa además el tanto más rápido registrado en los primeros cuatro partidos disputados en la Copa del Mundo.

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Estados Unidos y Paraguay protagonizan el primer encuentro del torneo celebrado en territorio estadounidense.

Con este partido, los tres países coanfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— ya han iniciado su participación en el Mundial 2026.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo contará con 104 partidos y 48 selecciones participantes.