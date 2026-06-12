Fútbol Internacional
Damián Bobadilla marca el primer autogol del Mundial 2026 y adelanta a Estados Unidos
El Mundial 2026 ya tiene su primer autogol. Apenas a los 7 minutos del partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay en el Estadio de Los Ángeles. Damián Bobadilla marcó en propia puerta.
Weston McKennie de Estados Unidos (izq.) en acción durante la jugada que derivó en el autogol (1-0) de Damián Bobadilla de Paraguay (der.) durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 12 de junio de 2026. Foto Prensa Libre: EFE.
El centrocampista paraguayo Damián Bobadilla se convirtió este viernes 12 de junio en el autor del primer autogol del Mundial 2026 al enviar el balón a su propia portería al minuto 7 del partido entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio Los Ángeles de Inglewood, California.
La anotación permitió a la selección estadounidense tomar ventaja de 1-0 en el encuentro correspondiente al Grupo D.
El autogol de Bobadilla, jugador del São Paulo de Brasil, representa además el tanto más rápido registrado en los primeros cuatro partidos disputados en la Copa del Mundo.
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La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo contará con 104 partidos y 48 selecciones participantes.