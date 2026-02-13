Por qué Donald Trump indultó a cinco exjugadores de la NFL acusados de perjurio y delitos de drogas

Por qué Donald Trump indultó a cinco exjugadores de la NFL acusados de perjurio y delitos de drogas

Trump concedió indultos a cinco exjugadores de la NFL, incluidos casos por drogas y perjurio.

EFE

|

Donald Trump aborda el Air Force One el 13 de febrero del 2026 tras visitar Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde honró a fuerzas especiales. (Foto Prensa Libre: AFP)

Donald Trump aborda el Air Force One el 13 de febrero del 2026 tras visitar Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde honró a fuerzas especiales. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió indultos a cinco exjugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que habían sido condenados por distintos delitos federales.

De acuerdo con la Casa Blanca, entre los beneficiados figuran Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon, quienes enfrentaron en el pasado cargos que incluyeron perjurio y delitos relacionados con drogas, según los registros judiciales.

El anuncio fue realizado por la asesora presidencial para indultos, Alice Marie Johnson, quien señaló que la decisión forma parte del compromiso del mandatario con ofrecer “segundas oportunidades” a personas que ya han cumplido sus condenas y han reconstruido sus vidas.

El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.

En 2025, también realizó otros polémicos indultos como el del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien se encontraba cumpliendo una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.

EFE

EFE

