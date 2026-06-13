Los Knicks rompen 53 años de sequía y se coronan campeones de la NBA ante los Spurs

La espera terminó para Nueva York. Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA este sábado al derrotar 94-90 a los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center y cerrar las Finales con un contundente 4-1. El título puso fin a una sequía de 53 años y desató la celebración de una afición que llevaba más de medio siglo esperando volver a la cima del baloncesto.

La gran figura de la noche fue Jalen Brunson. El base anotó 45 puntos y estableció un nuevo récord de los Knicks en un partido de Finales de la NBA, superando los 38 puntos que Willis Reed había conseguido frente a Los Angeles Lakers en 1970. Cuatro años después de su llegada al equipo, Brunson se convirtió en el líder de una generación que devolvió la gloria a la franquicia neoyorquina.

El camino hacia el campeonato tampoco fue sencillo. En el quinto partido, los Knicks remontaron una desventaja de 16 puntos ante unos Spurs que intentaron prolongar la serie. Fue la cuarta ocasión en estas Finales en que Nueva York logró recuperarse de una diferencia de dos dígitos, una muestra del carácter competitivo que acompañó al equipo durante toda la postemporada.

Mikal Bridges y Josh Hart aportaron 27 puntos combinados para respaldar a Brunson en la noche decisiva. Del lado de San Antonio, Dylan Harper sumó 25 puntos y Victor Wembanyama registró 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar que los Knicks escribieran una de las páginas más importantes de su historia.

Con este título los Knicks conquistan el tercer anillo de su historia después de los de 1970 y 1973 cerrando una de las sequías más largas entre las franquicias históricas de la NBA.

Los Spurs que le habían negado la gloria a Nueva York en las últimas Finales que disputaron juntos en 1999 no pudieron evitar esta vez la celebración de una franquicia y una ciudad que llevaban más de medio siglo esperando volver a la cima del baloncesto mundial.

Una remontada histórica para cerrar la serie

El camino al título estuvo marcado por remontadas épicas. La más memorable llegó en el cuarto partido cuando los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos para ganar 107-106 con una canasta de OG Anunoby a 1.2 segundos del final en lo que fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor de toda la temporada.

Nueva York terminó la postemporada con marca perfecta de 4-0 en partidos decisivos ganándolos todos como visitante en lo que es un reflejo de la mentalidad ganadora que construyó esta franquicia en los últimos años. La Gran Manzana puede celebrar por fin.