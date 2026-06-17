“Es más que un juego, es nuestro ADN”: el mensaje de la canción DNA, de Andrea Bocelli y EJAE, para el Mundial 2026

Ópera, electrónica y pop se fusionan en DNA, una de las composiciones realizadas para el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que capta la identidad, la unión y el sentido de pertenencia que definen la celebración del Mundial de futbol.

Esta canción reúne a artistas como el italiano Andrea Bocelli, la surcoreana EJAE, la cantante estadounidense Megan Thee Stallion y el productor francés David Guetta en un tema que refleja el espíritu de la unión de tres naciones que abren sus puertas para celebrar el torneo.

Luego de la interpretación de Bocelli y EJAE en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en México, DNA —o ADN, en español— ha comenzado a cobrar relevancia debido a su mensaje, que celebra al futbol como una actividad colectiva que une a personas y países en una sola celebración.

La FIFA destaca que DNA “marcará el instante en el que todo se detendrá, los aficionados se unirán y el fútbol se celebrará en su máxima expresión: un símbolo de pasión que trasciende el deporte”.

Medios como Infobae resaltan que esta canción busca representar cómo este deporte puede unir al mundo a través de la pasión por el futbol. Interpretada en inglés, coreano e italiano, la pieza presenta al mundo un mensaje de unidad y pasión.

“Y yo digo: Hey, aunque caigamos, después nos levantamos. Es más que solo un juego, es nuestro ADN”, inicia este himno, que habla de la resiliencia que deben tener los jugadores, así como sus aficionados, en cada partido.

“Esta noche, vivimos nuestro destino. Solo tenemos una oportunidad, y sé que creo en ella. Seguiremos luchando mientras el mundo nos observa. Sé que todo está destinado a suceder. Estaremos juntos, resistiremos la presión”, dice parte de la canción, que resalta cómo cada minuto y cada partido mantienen viva la esperanza de las selecciones de convertirse en la mejor del mundo.

Centrada en el concepto “Esto es más que solo un juego, es nuestro ADN”, esta canción celebra la unión entre personas de diferentes edades, nacionalidades y clases sociales por la pasión de un deporte que forma parte de la identidad mundial.

En un comunicado de la FIFA, el cantante italiano destacó: “El título de ADN lo dice todo”, y explicó cómo este deporte ha formado parte de su vida y ha ocupado un lugar especial en su corazón.

Bocelli destacó que DNA es un himno para todos los aficionados del mundo que se reúnen para celebrar el futbol. La canción fue escrita de manera conjunta y producida por Guetta.

Medios como Expresso destacan que “Bocelli aporta la elegancia clásica, Guetta la modernidad electrónica, Megan Thee Stallion la fuerza del hip-hop y EJAE la sensibilidad multicultural”, componentes que hacen única esta canción.