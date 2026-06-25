Quién es Katia Itzel García, la árbitra mexicana que hizo historia en el Túnez vs. Países Bajos del Mundial 2026

Con una trayectoria construida en el arbitraje internacional y varios hitos en el fútbol mexicano, la jueza de 33 años da un nuevo paso en una carrera que la ha llevado a los escenarios más importantes del deporte.

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó a Katia Itzel García para dirigir el encuentro entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

Con este nombramiento, la mexicana se incorpora al reducido grupo de mujeres que han sido árbitras centrales en la Copa del Mundo masculina, junto con la francesa Stéphanie Frappart, en Catar 2022, y la estadounidense Tori Penso, en el Mundial 2026, que hoy dirigió el juego entre Alemania y Ecuador.

¿Quién es Katia Itzel García?

Nacida el 1 de septiembre de 1992 en Ciudad de México, Katia Itzel García es árbitra internacional de la FIFA desde el 2019. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y comenzó su carrera profesional en el arbitraje en el 2016.

Ha participado en competencias de la Concacaf, en la Copa Mundial Femenina del 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consolidó su experiencia en torneos de alto nivel.

En marzo del 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido de la Liga MX. Además, ha arbitrado finales de la Liga MX Femenil y encuentros de la Copa Oro masculina.

Katia García, la primera mujer mexicana en arbitrar un partido de la Copa Mundial de la FIFA 🇲🇽🌟 pic.twitter.com/bUc00CZcjd — Concacaf (@Concacaf) June 26, 2026

¿Por qué su designación es histórica?

Su presencia como árbitra central representa un hecho inédito para el fútbol mexicano y confirma el crecimiento de la participación femenina en el arbitraje internacional.

Hasta antes de este compromiso, García había sido designada como cuarta árbitra en tres partidos del Mundial 2026: Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y Estados Unidos vs. Australia.

Con ustedes, LA PRIMERA MUJER MEXICANA y la PRIMERA MUJER LATINOAMERICANA que se encarga de arbitrar en un partido de Copa del Mundo Varonil. Katia Itzel Garcia fue la árbitra central del partido entre Holanda y Túnez. Y sí, las franjas de su uniforme llevaban los colores de la… pic.twitter.com/K54NhaFKU0 — Invictos (@InvictosSomos) June 26, 2026

Ahora tuvo la responsabilidad de dirigir un encuentro de la fase de grupos, una decisión que refleja la confianza de la FIFA en su capacidad para conducir partidos de alta exigencia.

Su actuación le ha abierto las puertas para recibir nuevas designaciones durante las rondas eliminatorias y seguir ampliando un legado que ya ocupa un lugar destacado en la historia del arbitraje mexicano.