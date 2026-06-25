El abrazo de Ronaldinho a Vinícius: así saludó el exfutbolista al equipo de Brasil previo a su partido contra Escocia

La selección de Brasil es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, más ahora que logró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer 3-0 a Escocia, con un doblete de Vinícius Jr.

Con este resultado, la Verdeamarela terminó en el primer lugar del grupo C con siete puntos, luego de ganar dos partidos y empatar uno.

Además de la actuación de Vinícius en el último partido de Brasil, lo que más llamó la atención de los aficionados fue el momento en que el mítico Ronaldinho saludó a los jugadores antes de que salieran al terreno de juego.

En redes sociales se ha viralizado el video en el que Ronaldinho Gaúcho espera la salida de los jugadores para darles la mano y desearles éxito en el partido contra Escocia.

Lo que más llamó la atención fue el momento en que Vinícius se percató de la presencia de Ronaldinho, se detuvo unos instantes para hablar con él y lo abrazó.

También se observa cómo ambos jugadores sostienen una breve conversación, aunque no se distingue lo que dicen.

🇧🇷 RESPEITO! Ronaldinho Gaúcho cumprimentando todos da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Escócia.



🎥 Divulgação | @10Ronaldinho pic.twitter.com/rYC9GkOkH1 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 25, 2026

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su asombro al ver juntos a dos grandes figuras del futbol brasileño.

Ahora que Brasil clasificó, deberá esperar para conocer a su rival en los dieciseisavos de final del torneo, partido que disputará el próximo 29 de junio.

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