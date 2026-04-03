Ronaldinho: el documental de Netflix que revela su vida dentro y fuera del mundo del fútbol

Con una miniserie documental para la plataforma Netflix, Ronaldinho comparte su historia, que marcó el futbol brasileño y el mundial. Esta producción profundizará en la vida de Ronaldinho Gaúcho, desde su entorno familiar y su trayectoria en la cancha hasta sus polémicas.

Con Ronaldinho: el único, Netflix busca continuar la exploración de personajes deportivos que han marcado la historia reciente. Con tres episodios, el documental se adentrará en la vida del jugador, desde su natal Porto Alegre hasta su actualidad como ícono del futbol.

Según datos de Netflix, esta serie documental narra la historia de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y abrirá las puertas a su vida privada. Además, contará con material inédito que proporcionará a sus seguidores un análisis más profundo de su carrera.

En esta producción, el jugador brasileño compartirá anécdotas dentro y fuera de la cancha, desde sus victorias hasta sus derrotas, así como momentos polémicos, como su arresto en Paraguay.

“Es la historia de cómo un chico de Porto Alegre no solo conquistó el mundo, sino que también se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia”, destaca Netflix en una de sus notas de prensa.

Esta producción sigue a otros contenidos lanzados por la plataforma de streaming, como Neymar, el caos perfecto o Baila, Vini. La miniserie documental se estrenará el 16 de abril.

Para este documental, figuras como Lionel Messi, Carles Puyol y Neymar Jr. compartirán sus testimonios, mientras el narrador Galvão Bueno profundizará en la trayectoria futbolística de Ronaldinho, según Infobae.

“Era muy feliz jugando. Y las personas decían que era muy feliz verme jugar”, dice Ronaldinho en la introducción del tráiler oficial del documental, que muestra testimonios de figuras del futbol que hablan del astro brasileño.

🇦🇷🗣️ Leo Messi: “Ronaldinho was more important to me than I was to him.”



Messi’s humility. ❤️ https://t.co/wYXPgH1PRy pic.twitter.com/VzW0rSxwYK — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 3, 2026

Desde fotografías en fiestas, el exceso de alcohol y sus relaciones, que generaron controversia en su carrera internacional, hasta uno de sus momentos más difíciles, su arresto en Paraguay, Ronaldinho abre su vida en este documental.

La producción también busca contextualizar su figura dentro de lo que en Brasil se conoce como “jogo bonito”, un estilo futbolístico propio del país, del cual Ronaldinho es considerado uno de sus últimos exponentes.