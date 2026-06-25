Fútbol Internacional
El cruce Brasil vs Japón “se hizo canon” y desata furor por Los Supercampeones
Brasil enfrentará a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo que ya trasciende lo deportivo y se ha convertido en un fenómeno cultural en redes sociales. El partido se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Houston.
El cruce entre Brasil y Japón ha reactivado la nostalgia de quienes crecieron con la serie Los Supercampeones en los años 1980 y 1990. Foto Prensa Libre: redes sociales.
Tras cerrar la fase de grupos, Brasil avanzó como líder de su zona, mientras Japón lo hizo como segundo. El sorteo terminó confirmando un enfrentamiento que muchos aficionados han descrito como “sacado del anime”, al coincidir con una de las historias más icónicas del fútbol en la ficción.
La expresión “se hizo canon” proviene del mundo del anime, manga y las series, y se utiliza cuando algo ficticio pasa a coincidir con la realidad de forma sorprendente. En este caso, los usuarios la han aplicado al cruce entre Brasil y Japón por su parecido con Captain Tsubasa (Los Supercampeones).
En la serie creada por Yōichi Takahashi, Japón —liderado por Tsubasa Ozora— enfrenta a Brasil en instancias decisivas del fútbol juvenil, con un recordado partido que terminó 3-2 en tiempo extra a favor del equipo japonés.
Nostalgia, redes y fútbol real
El cruce ha reactivado la nostalgia de quienes crecieron con la serie en los años 1980 y 1990, generando comparaciones entre los personajes del anime y figuras actuales como Vinícius Júnior, Rodrygo o los jugadores japoneses del Mundial 2026.
En lo deportivo, Brasil parte como uno de los grandes favoritos al título, mientras Japón ha mostrado orden táctico, intensidad y capacidad para competir ante selecciones de mayor jerarquía. Como antecedente reciente, Japón venció 3-2 a Brasil en un amistoso disputado en octubre de 2025 en Tokio.
El partido está programado para el lunes 29 de junio a las 11.00 horas de Guatemala.
Más allá del resultado, el encuentro ya se instaló como un fenómeno cultural: un cruce que conecta la ficción con el fútbol real y que ha convertido un partido de eliminación directa en un evento de nostalgia global.
El fútbol, esta vez, parece haber escrito el capítulo que muchos vieron primero en dibujos animados.