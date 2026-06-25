El cruce Brasil vs Japón “se hizo canon” y desata furor por Los Supercampeones

Tras cerrar la fase de grupos, Brasil avanzó como líder de su zona, mientras Japón lo hizo como segundo. El sorteo terminó confirmando un enfrentamiento que muchos aficionados han descrito como “sacado del anime”, al coincidir con una de las historias más icónicas del fútbol en la ficción.

La expresión “se hizo canon” proviene del mundo del anime, manga y las series, y se utiliza cuando algo ficticio pasa a coincidir con la realidad de forma sorprendente. En este caso, los usuarios la han aplicado al cruce entre Brasil y Japón por su parecido con Captain Tsubasa (Los Supercampeones).

En la serie creada por Yōichi Takahashi, Japón —liderado por Tsubasa Ozora— enfrenta a Brasil en instancias decisivas del fútbol juvenil, con un recordado partido que terminó 3-2 en tiempo extra a favor del equipo japonés.

Nostalgia, redes y fútbol real

El cruce ha reactivado la nostalgia de quienes crecieron con la serie en los años 1980 y 1990, generando comparaciones entre los personajes del anime y figuras actuales como Vinícius Júnior, Rodrygo o los jugadores japoneses del Mundial 2026.

En lo deportivo, Brasil parte como uno de los grandes favoritos al título, mientras Japón ha mostrado orden táctico, intensidad y capacidad para competir ante selecciones de mayor jerarquía. Como antecedente reciente, Japón venció 3-2 a Brasil en un amistoso disputado en octubre de 2025 en Tokio.

Los Supercampeones se hicieron canon en la presente Copa del Mundo. Sí, señoras y señores, tendremos un duelazo entre Brasil y Japón en el torneo más importante que existe. HERMOSA LOCURA. pic.twitter.com/MTESGmG7Pw — Invictos (@InvictosSomos) June 26, 2026

El partido está programado para el lunes 29 de junio a las 11.00 horas de Guatemala.

Más allá del resultado, el encuentro ya se instaló como un fenómeno cultural: un cruce que conecta la ficción con el fútbol real y que ha convertido un partido de eliminación directa en un evento de nostalgia global.

El fútbol, esta vez, parece haber escrito el capítulo que muchos vieron primero en dibujos animados.

🇯🇵 🇧🇷 EL PARTIDAZO QUE SE NOS VIENE EN 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL: JAPÓN VS. BRASIL. 🍿



Los Supercampeones lo predijeron. ❤️🏆 pic.twitter.com/yqwTEHsn8c — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 26, 2026

Despues de 24 años a toda una generación se le hizo canon de golpe esta escena final de Supercampeones. Se viene Japon vs Brasil en 16vos del Mundial 2026 y tendremos el desenlace que el anime no nos dió 🥲 pic.twitter.com/fMtgoMkqX7 — Leandro (@leabozzarelli) June 26, 2026