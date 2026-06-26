Francia vs. Noruega: los récords que batió Dembélé con su triplete en el Mundial 2026

Ousmane Dembélé fue la gran figura en la goleada de Francia por 4-1 sobre Noruega al firmar un triplete que no solo encaminó el triunfo de los franceses, sino que también le permitió inscribir su nombre entre las grandes actuaciones individuales en la historia de los Mundiales.

El vigente Balón de Oro abrió el marcador al minuto 7, amplió la ventaja al 20 y completó su hat-trick al 32. Con esa actuación, el atacante del París Saint-Germain firmó el segundo triplete más rápido en la historia de las Copas del Mundo, solo por detrás del austriaco Erich Probst, quien logró la marca en Suiza 1954.

Además, Dembélé se convirtió en el primer futbolista que anota tres goles en el primer tiempo de un partido mundialista desde 1994, una muestra del dominio que ejerció Francia desde el inicio del encuentro.

Con su actuación ante Noruega, el francés también pasó a integrar la lista de jugadores con un triplete en el Mundial 2026, junto con Lionel Messi y Jonathan David.

En la historia de la selección francesa, Dembélé es apenas el tercer jugador que consigue un hat-trick en una Copa del Mundo, después de Just Fontaine y Kylian Mbappé.

El extremo, que había tenido un rendimiento discreto en anteriores torneos con la selección absoluta, atraviesa ahora uno de los mejores momentos de su carrera. Con los tres goles frente a Noruega suma cuatro anotaciones en sus dos partidos más recientes con Les Bleus.

𝟯𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝟯 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 🔥💪



Nos Bleus s’imposent 4-1 face à la Norvège grâce à un triplé de Dembélé et un but de Doué et finissent 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 I 👏💙



🇳🇴1-4🇫🇷 #NORFRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RpY8dlL0K9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 26, 2026

Más allá de los registros, Dembélé desequilibró el partido con su velocidad, capacidad de regate y contundencia frente al arco. Su actuación fue determinante para que Francia cerrara la fase de grupos con una contundente victoria y reforzara su candidatura al título del Mundial 2026.

El triplete del vigente Balón de Oro no solo impulsó a la selección francesa, sino que también quedó inscrito entre las actuaciones individuales más destacadas de la presente Copa del Mundo.