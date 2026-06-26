Francia vs. Noruega: los récords que batió Dembélé con su triplete en el Mundial 2026

Fútbol Internacional

Francia vs. Noruega: los récords que batió Dembélé con su triplete en el Mundial 2026

El jugador de Francia, Ousmane Dembélé, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores del planeta. Ante Noruega marcó tres goles y batió récords.

|

time-clock

BOSTON (United States), 26/06/2026.- Ousmane Dembele of France celebrates after scoring his second goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Norway against France, in Boston, USA, 26 June 2026. (Francia, Noruega) EFE/EPA/GREG M. COOPER

Ousmane Dembélé, de Francia, celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Noruega y Francia, en Boston (EE.UU.). (Foto Prensa Libre: EFE)

Ousmane Dembélé fue la gran figura en la goleada de Francia por 4-1 sobre Noruega al firmar un triplete que no solo encaminó el triunfo de los franceses, sino que también le permitió inscribir su nombre entre las grandes actuaciones individuales en la historia de los Mundiales.

El vigente Balón de Oro abrió el marcador al minuto 7, amplió la ventaja al 20 y completó su hat-trick al 32. Con esa actuación, el atacante del París Saint-Germain firmó el segundo triplete más rápido en la historia de las Copas del Mundo, solo por detrás del austriaco Erich Probst, quien logró la marca en Suiza 1954.

Además, Dembélé se convirtió en el primer futbolista que anota tres goles en el primer tiempo de un partido mundialista desde 1994, una muestra del dominio que ejerció Francia desde el inicio del encuentro.

LECTURAS RELACIONADAS

. FOXBOROUGH (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2026.- Jugadores de Francia celebran un gol de Ousmane Dembélé (d) este viernes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia en el estadio Gillette de Foxborough (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Video: Así fue el hat-trick del Balón de Oro Ousmane Dembélé en la goleada de Francia sobre Noruega

chevron-right
. FOXBOROUGH (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2026.- Jugadores de Francia celebran un gol de Ousmane Dembélé (d) este viernes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia en el estadio Gillette de Foxborough (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Cómo se definió el Grupo I del Mundial 2026 y qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final

chevron-right

Con su actuación ante Noruega, el francés también pasó a integrar la lista de jugadores con un triplete en el Mundial 2026, junto con Lionel Messi y Jonathan David.

En la historia de la selección francesa, Dembélé es apenas el tercer jugador que consigue un hat-trick en una Copa del Mundo, después de Just Fontaine y Kylian Mbappé.

El extremo, que había tenido un rendimiento discreto en anteriores torneos con la selección absoluta, atraviesa ahora uno de los mejores momentos de su carrera. Con los tres goles frente a Noruega suma cuatro anotaciones en sus dos partidos más recientes con Les Bleus.

Más allá de los registros, Dembélé desequilibró el partido con su velocidad, capacidad de regate y contundencia frente al arco. Su actuación fue determinante para que Francia cerrara la fase de grupos con una contundente victoria y reforzara su candidatura al título del Mundial 2026.

El triplete del vigente Balón de Oro no solo impulsó a la selección francesa, sino que también quedó inscrito entre las actuaciones individuales más destacadas de la presente Copa del Mundo.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Balón de Oro 2025 Futbol Internacional Ousmane Dembélé PSG - París Saint Germain Selección de Francia Triplete 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM