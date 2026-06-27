“Es un sueño jugar contra Argentina y Lionel Messi”: Vozinha tras el cruce de Cabo Verde en el Mundial 2026

El portero Vozinha, capitán de Cabo Verde, se expresó sobre su enfrentamiento ante la vigente campeona del mundo, Argentina: “Es gratificante habernos clasificado para la siguiente fase y enfrentarnos a Argentina será fantástico. Para cualquier futbolista es un sueño jugar contra Argentina y Lionel Messi”.

Cabo Verde, la gran revelación del torneo, avanzó sin ganar un solo partido, pero se convirtió en la “Cenicienta” del Mundial tras sostener empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita, dos excampeones del mundo, y meterse en la fase eliminatoria en su debut absoluto.

El equipo africano terminó segundo del Grupo H con tres puntos, en una campaña histórica marcada por su orden defensivo, la solidez de su portero y una identidad competitiva que le permitió pelear de igual a igual ante rivales de mayor jerarquía.

Vozinha ha sido una de las figuras del conjunto dirigido por Bubista. Sus intervenciones fueron determinantes para sostener los resultados en partidos de máxima exigencia. “Ninguno de nosotros había soñado con esto, pero sabemos que tenemos calidad. Muchos pensaron que no ganaríamos ningún partido, pero demostramos lo contrario”, recordó.

El técnico armó un plantel competitivo apoyado en futbolistas de la diáspora caboverdiana, clave para elevar el nivel del equipo en su primera Copa del Mundo. Cabo Verde, con cerca de medio millón de habitantes, representa además una de las historias más llamativas del torneo por su dimensión y alcance deportivo.

Tras superar una exigente eliminatoria africana, los “Tiburones Azules” llegaron al Mundial con el objetivo de competir. “No vinimos a empatar; siempre buscamos ganar”, insistió Vozinha, quien también destacó el impacto del logro en su país y en las nuevas generaciones.

⚠️🇨🇻🇦🇷 Vozinha, semanas antes del Mundial, sobre un hipotético cruce vs Argentina:



"Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos.



Me encantaría intercambiar camisetas”. pic.twitter.com/vXaULQNe7P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026

🤯🇨🇻 ASÍ SE FESTEJA EN CABO VERDE LA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA EN EL MUNDIAL. pic.twitter.com/aAGiWEU7Ls https://t.co/vRzJeqIOQ6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 27, 2026

“Somos un ejemplo para los más pequeños… quizá en el futuro haya niños que quieran ser como nosotros”, añadió el arquero.

Ahora, Cabo Verde se prepara para el mayor desafío de su historia: enfrentar a Argentina, vigente campeona del mundo, en el Hard Rock Stadium de Miami. Más allá del resultado, el equipo africano ya firmó una participación histórica que lo consolidó como la gran revelación del Mundial 2026.