Fútbol Internacional
Alemania enfrenta a Paraguay: fecha y hora del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026
Paraguay afrontará uno de los mayores retos del Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania en los dieciseisavos de final. El partido se juega a las 14.30 horas de Guatemala.
Este es el once de la Selección de Alemania que jugó ante Curazao en el NRG Stadium de Houston (Texas) en la fase de clasificación. Foto Prensa Libre: EFE.
Paraguay aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y ahora afrontará uno de los mayores desafíos del torneo frente a Alemania, una de las selecciones con más tradición en la Copa del Mundo.
El encuentro se disputará el lunes 29 de junio de 2026, a las 14.30 horas de Guatemala, en el Gillette Stadium de Foxborough, conocido durante el Mundial como Estadio Boston.
La Albirroja avanzó a la fase de eliminación directa tras cerrar la fase de grupos con un empate sin goles frente a Australia, resultado que le permitió asegurar un lugar entre los mejores terceros del torneo.
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará dar la sorpresa con un planteamiento ordenado, una defensa sólida y transiciones rápidas, características que han distinguido al conjunto paraguayo durante la competición.
Alemania, por su parte, finalizó como líder de su grupo y llega como una de las candidatas al título. La selección europea intentará imponer su jerarquía y experiencia en partidos de eliminación directa para avanzar a los octavos de final.
Antecedentes entre Paraguay y Alemania
Los enfrentamientos entre ambas selecciones han sido escasos, pero memorables.
- Mundial de Corea-Japón 2002: Alemania ganó 1-0 en los octavos de final con un gol de Oliver Neuville al minuto 88, en un partido que se definió en los instantes finales.
- Amistoso de 2013: ambas selecciones empataron 3-3.
Históricamente, Paraguay ha competido de igual a igual frente a varias selecciones europeas gracias a su fortaleza defensiva, aunque en esta ocasión tendrá enfrente a uno de los equipos más sólidos del torneo.
Cruces confirmados hasta ahora
- Brasil vs. Japón — 29 de junio
- Alemania vs. Paraguay — 29 de junio, 14.30 horas de Guatemala
- Países Bajos vs. Marruecos — 29 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega — 30 de junio
- Francia vs. Suecia — 30 de junio
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — 1 de julio
- España vs. Austria*
- Australia vs. Irán*
- Argentina vs. Cabo Verde — 3 de julio, 13.00 horas de Guatemala
* Pendientes de confirmación al cierre de la fase de grupos.