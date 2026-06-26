Alemania enfrenta a Paraguay: fecha y hora del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Fútbol Internacional

Alemania enfrenta a Paraguay: fecha y hora del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Paraguay afrontará uno de los mayores retos del Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania en los dieciseisavos de final. El partido se juega a las 14.30 horas de Guatemala.

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HOUSTON (TEXAS), 14/06/2026.- La selección de Alemania posa al inicio del partido del grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Alemania y Curazao, este domingo en el NRG Stadium de Houston (Texas).-EFE/ Carlos Ramírez

Este es el once de la Selección de Alemania que jugó ante Curazao en el NRG Stadium de Houston (Texas) en la fase de clasificación. Foto Prensa Libre: EFE.

Paraguay aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y ahora afrontará uno de los mayores desafíos del torneo frente a Alemania, una de las selecciones con más tradición en la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará el lunes 29 de junio de 2026, a las 14.30 horas de Guatemala, en el Gillette Stadium de Foxborough, conocido durante el Mundial como Estadio Boston.

La Albirroja avanzó a la fase de eliminación directa tras cerrar la fase de grupos con un empate sin goles frente a Australia, resultado que le permitió asegurar un lugar entre los mejores terceros del torneo.

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El equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará dar la sorpresa con un planteamiento ordenado, una defensa sólida y transiciones rápidas, características que han distinguido al conjunto paraguayo durante la competición.

Alemania, por su parte, finalizó como líder de su grupo y llega como una de las candidatas al título. La selección europea intentará imponer su jerarquía y experiencia en partidos de eliminación directa para avanzar a los octavos de final.

Antecedentes entre Paraguay y Alemania

Los enfrentamientos entre ambas selecciones han sido escasos, pero memorables.

  • Mundial de Corea-Japón 2002: Alemania ganó 1-0 en los octavos de final con un gol de Oliver Neuville al minuto 88, en un partido que se definió en los instantes finales.
  • Amistoso de 2013: ambas selecciones empataron 3-3.

Históricamente, Paraguay ha competido de igual a igual frente a varias selecciones europeas gracias a su fortaleza defensiva, aunque en esta ocasión tendrá enfrente a uno de los equipos más sólidos del torneo.

Cruces confirmados hasta ahora

  • Brasil vs. Japón — 29 de junio
  • Alemania vs. Paraguay — 29 de junio, 14.30 horas de Guatemala
  • Países Bajos vs. Marruecos — 29 de junio
  • Costa de Marfil vs. Noruega — 30 de junio
  • Francia vs. Suecia — 30 de junio
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — 1 de julio
  • España vs. Austria*
  • Australia vs. Irán*
  • Argentina vs. Cabo Verde — 3 de julio, 13.00 horas de Guatemala

* Pendientes de confirmación al cierre de la fase de grupos.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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